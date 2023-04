People's Ball: Το Met Gala του λαού στη Νέα Υόρκη - Όλη η λάμψη αλλά δωρεάν και χωρίς πρόσκληση

Οποιος θαυμάζει την λάμψη και τις παρουσίες διασημοτήτων κάθε χρόνο στο εμβληματικό Met Gala, έχει την ευκαιρία να ζήσει μία παρόμοια εμπειρία χωρίς να έχει πρόσκληση και εντελώς δωρεάν!

Το People's Ball (ο Χορός του Λαού σε ελέυθερη μετάφραση) είναι μία ανοιχτή ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη για όλους, από την Brooklyn Public Library (τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Μπρούκλιν).

Το People's Ball προβάλλει μόδα και χαρακτηρίζεται από πλήρη εμπειρία διασημότητας - κόκκινο χαλί, φωτογράφιση από επαγγελματίες και μια οπτική γιορτή εντυπωσιακών ενδυμάτων - αλλά σε αντίθεση με το Met Gala, όπου το εισιτήριο κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια και το τραπέζι 275.000 δολάρια, εδώ τα πάντα είναι δωρεάν και δεν απαιτείται πρόσκληση.

Φέτος, η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή, 30 Απριλίου στην Grand Army Plaza του Prospect Park στη Νέα Υόρκη (εάν είστε εκεί, βάλτε τα καλά σας και περάστε μια βόλτα).

The People’s Ball: A Night of Style, Imagination, Freedom and You returns to BPL on Sunday, April 30, 2023, from 7pm-12am. If you're joining us, sound off in the comments. #ThePeoplesBall2023 👗 ✨ 🕺 https://t.co/C3m43UWTg1 pic.twitter.com/3f4AZ4egyZ

Το σκεπτικό πίσω από το ανοιχτό γκαλά

Η εκδήλωση ξεκίνησε υπό την μπαγκέτα του László Jakab Orsós, του πρώτου διορισμένου αντιπροέδρου για θέματα τέχνης και κουλτούρας στη βιβλιοθήκη.

«Εκδηλώσεις υψηλής μόδας όπως το Met Gala συχνά είναι τόσο κλειστές, αφήνοντας έξω τους Νεοϋορκέζους που εξ ίσου αξίζουν τα φώτα της δημοσιότητας» είπε ο Orsós, μιλώντας στο Hyperallergic.

«Στο επίκεντρο του People's Ball είναι η ιδέα ότι ο καθένας πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφραστεί με αυθεντικούς, δυναμικούς και ποικίλους τρόπους».

Το πρόγραμμα

Η εκδήλωση δεν έγινε το 2019 και το 2020 και αναβλήθηκε το 2021 λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19. Ωστόσο, πέρυσι επέστρεψε με εντυπωσιακή σύνθεση ντιζάινερ και περφόρμερ, συμπεριλαμβανομένων των Paris the Hip-Hop Juggler και Opera Gaga.

Φέτος, παρόντες θα είναι ο τραγουδιστής της σόουλ Cunio και ο DJ Rimarkable.

Οικοδεσπότης στην απονομή βραβείων θα είναι ο καλλιτέχνης Mickalene Thomas μαζί με τον επιμελητή εκδηλώσεων μόδας και συγγραφέα Souleo· ο Souleo προσκλήθηκε να δουλέψει στην εκδήλωση πέρυσι αφότου είχε δουλέψει σε έκθεση της βιβλιοθήκης για το ρεύμα Black is Beautiful.

Επιπλέον, για πρώτη φορά θα ανακοινωθούν πέντε «People's Heroes», πρόσωπα με σημαντική συνεισφορά στo πεδίο πολιτισμού και τη ζωή των Νεοϋορκέζων.

Model and international fashion icon Pat Cleveland (@iampatcleveland) is our final People's Hero for this year's People's Ball! We're so excited to honor her along with our Heroes this Sunday. Read more here: https://t.co/1NHq4vHUS4 pic.twitter.com/v9kiaX0UmO