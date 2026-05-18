Πάμελα Άντερσον: «Ανοίγω χώρο για τον έρωτα» - Και οι φήμες για τον Τομ Κρουζ φουντώνουν…

Η Πάμελα Άντερσον φαίνεται πως είναι έτοιμη να ανοίξει ξανά την πόρτα στον έρωτα και το Χόλιγουντ ήδη ψιθυρίζει ένα όνομα: Τομ Κρουζ. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η 58χρονη ηθοποιός «κάνει χώρο για την αγάπη στη ζωή της», την ώρα που κυκλοφορούν φήμες ότι ανάμεσα σε εκείνη και τον 63χρονο σταρ μπορεί να έχει δημιουργηθεί κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία.

Η σταρ του «Baywatch» φέρεται να αισθάνεται έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, έπειτα από μερικά ιδιαίτερα απαιτητικά χρόνια στα οποία προσπάθησε -και κατά πολλούς κατάφερε- να επανασυστηθεί στο κοινό όχι ως σύμβολο μιας άλλης εποχής, αλλά ως ηθοποιός με βάθος, ευαισθησία και δεύτερη καλλιτεχνική ευκαιρία.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ταινία «The Last Showgirl», η οποία έστρεψε ξανά τα βλέμματα πάνω της και έκανε αρκετούς να τη δουν με διαφορετικό τρόπο. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, και ο Τομ Κρουζ.

Πηγή που επικαλείται το «National Enquirer» υποστηρίζει ότι ο Κρουζ εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της Άντερσον στην ταινία και ότι οι δύο σταρ βρίσκονται σε επικοινωνία από τότε. Η ίδια πηγή μιλά για «σπίθα» ανάμεσά τους, ενώ φέρεται πως άνθρωποι γύρω από τον Κρουζ έχουν ήδη παρατηρήσει τη χημεία και του το έχουν επισημάνει.

Οι φήμες έρχονται λίγους μήνες μετά τον σύντομο δεσμό της Άντερσον με τον Λίαμ Νίσον, τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Τρελές Σφαίρες». Οι δυο τους είχαν προκαλέσει τότε σχόλια με τη χημεία τους κατά την προώθηση της ταινίας, ενώ η Άντερσον επιβεβαίωσε αργότερα ότι υπήρξε ένα σύντομο ρομαντικό ειδύλλιο, αλλά μόνο αφότου ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα. Παρά το τέλος της σχέσης, είχε δηλώσει πως είναι βέβαιη ότι ο Νίσον θα παραμείνει με κάποιον τρόπο στη ζωή της.

Ο Τομ Κρουζ, από την άλλη, είχε συνδεθεί πρόσφατα με την Άνα ντε Άρμας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση τους έληξε τον Οκτώβριο, καθώς η ηθοποιός φέρεται να αισθάνθηκε άβολα με την ταχύτητα με την οποία προχωρούσαν τα πράγματα μεταξύ τους.

Pamela Anderson is reportedly "welcoming love into her life" as rumors swirl about a possible romance with Tom Cruise. According to sources, the 58-year-old actress is open to finding love again



Πηγή: skai.gr

