Τομ Κρουζ-Άνα ντε Άρμας: Ο χωρισμός και οι «άβολες» στιγμές - Τι πήγε λάθος

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ballerina» «έβαλε φρένο στη σχέση», αλλά «εξακολουθεί να συμπαθεί πολύ τον Κρουζ», σύμφωνα με τα διεθνή μέσα 

Τομ Κρουζ-Άνα ντε Άρμας

Η Άνα ντε Άρμας έληξε τη σχέση της με τον Τομ Κρουζ, επειδή φέρεται να ένιωθε «άβολα» με τον γρήγορο ρυθμό του. Ο χωρισμός ήταν «απόφαση της ηθοποιού», όπως δήλωσε πηγή στο «Us Weekly». Ο 63χρονος Κρουζ και η 37χρονη ηθοποιός χώρισαν αθόρυβα πριν από αρκετές εβδομάδες, μετά από εννέα μήνες σχέσης.

«Τα πράγματα εξελίσσονταν γρήγορα και άρχισε να νιώθει λίγο άβολα με το πόσο γρήγορα προχωρούσαν», αποκάλυψε ο ίδιος άνθρωπος.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ballerina» «έβαλε φρένο», αλλά «εξακολουθεί να συμπαθεί πολύ τον Κρουζ», πρόσθεσε η πηγή, αναφέροντας ότι οι δύο έχουν «αναμφισβήτητη χημεία». Αν και «έχουν τελειώσει για τώρα», οι δύο «έχουν μια σύνδεση» και «θα δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Θέλουν να παραμείνουν φίλοι, αλλά εκείνη έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω», τόνισε η πηγή στο μέσο. 

Η σχέση τους ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού «περνούσαν κάθε μέρα μαζί», ενώ προπονούνταν για τις υποβρύχιες σκηνές της ταινίας «Deeper», η οποία έχει πλέον αναβληθεί. «Ξεκίνησε ως βαθύς επαγγελματικός σεβασμός και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο. Ο Τομ ήταν γοητευμένος από την Άνα», συνέχισε η πηγή.

Η ηθοποιός απολάμβανε την παρέα του και θεωρούσε ότι ήταν «διασκεδαστικός». Αυτό έρχεται μετά από αναφορές στον διεθνή Τύπο ότι η Άνα ντε Άρμας έχει κατάθλιψη μετά τον χωρισμό τους. «Η ηθοποιός πίστευε ότι αυτή η χρονιά θα ήταν πολύ διαφορετική, οπότε είναι απογοητευμένη», ανέφερε άλλη πηγή στην «Daily Mail». Ωστόσο, γνωρίζει ότι «τα πράγματα θα βελτιωθούν και συνεχίζει να προσπαθεί. Παραμένει φίλη με τον Τομ. Δεν κλαίει μόνη στο σπίτι της». 

Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ, του οποίου η πρώην σύζυγος Νικόλ Κίντμαν χώρισε πρόσφατα από τον Κιθ Έρμπαν, και η ηθοποιός ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, αφού συνειδητοποίησαν ότι «η σπίθα είχε σβήσει», σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun». 

Η είδηση για τον χωρισμό τους ήρθε λίγο μετά την εμφάνιση της Άνα ντε Άρμας με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Top Gun: Maverick», Μάιλς Τέλερ, σε ένα γυμναστήριο στη Σάντα Μόνικα. Ο σταρ του Χόλιγουντ και η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για σχέση τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου στο Λονδίνο.

