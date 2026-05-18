Κέιτ Μπλάνσετ: Το #MeToo χάθηκε γρήγορα, ενώ τα πλατό παραμένουν ανδροκρατούμενα

Η Κέιτ Μπλάνσετ δεν χρειάζεται να υψώσει τον τόνο της φωνής της για να ακουστεί. Στις Κάννες, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε με την ψυχραιμία αλλά και την απογοήτευση μιας γυναίκας που έχει ζήσει από μέσα τη βιομηχανία του κινηματογράφου και βλέπει ότι, παρά τις μεγάλες εξαγγελίες των τελευταίων ετών, η ουσία αλλάζει πολύ πιο αργά απ’ όσο θα έπρεπε.

«Το κίνημα #MeToo εξαφανίστηκε πολύ γρήγορα», είπε η Μπλάνσετ, αναφερόμενη στο κύμα καταγγελιών που προκάλεσε η πτώση του Χάρβεϊ Γουάινστιν και αποκάλυψε ένα σύστημα εξουσίας, σιωπής και συγκάλυψης στο Χόλιγουντ, αλλά και πέρα από αυτό. Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για ανάρμοστη συμπεριφορά του Γουάινστιν απέναντί της, λέγοντας ότι ο πρώην πανίσχυρος παραγωγός «κυνηγούσε τους ευάλωτους».

Όπως είπε, υπήρξαν γυναίκες με δημόσιο βήμα που μπόρεσαν, με σχετική ασφάλεια, να πουν «αυτό μου συνέβη». Την ίδια στιγμή, όμως, οι γυναίκες της καθημερινότητας, οι γυναίκες χωρίς προβολείς και προστασία, έλεγαν επίσης «κι εγώ». «Γιατί λοιπόν αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει;», αναρωτήθηκε. «Αυτό που αποκάλυψε το #MeToo ήταν ένα συστημικό επίπεδο κακοποίησης, όχι μόνο σε αυτή τη βιομηχανία, αλλά σε όλες τις βιομηχανίες. Αν δεν αναγνωρίσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να το λύσεις. Αν το κλείσεις, αν κλείσεις τη συζήτηση, δεν μπορείς να προχωρήσεις».

Η ηθοποιός συνέδεσε ευθέως τη συζήτηση για την κακοποίηση με τη συνεχιζόμενη ανισότητα στα κινηματογραφικά πλατό. Περιγράφοντας την καθημερινότητά της στα γυρίσματα, είπε ότι εξακολουθεί να μετράει τα κεφάλια γύρω της: δέκα γυναίκες και περίπου εβδομήντα πέντε άνδρες κάθε πρωί. «Αγαπώ τους άνδρες», πρόσθεσε, θέλοντας να προλάβει τις εύκολες παρερμηνείες.

Για την Μπλάνσετ, το ζήτημα δεν είναι αριθμητικό μόνο για λόγους ισότητας ή εκπροσώπησης. Είναι και δημιουργικό. Ένας ομοιογενής χώρος εργασίας, είπε, κουράζει όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτόν και τελικά επηρεάζει και το ίδιο το έργο. Όταν οι φωνές, οι εμπειρίες και οι οπτικές είναι περιορισμένες, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι φτωχό.

Η παρουσία της στις Κάννες είχε και έναν συμβολισμό. Το 2018, όταν η Μπλάνσετ ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ, είχε σταθεί στα σκαλιά μαζί με ακόμη 81 γυναίκες του κινηματογράφου, σε μια διαμαρτυρία που θύμιζε πως, μέχρι τότε, μόλις 82 γυναίκες σκηνοθέτιδες είχαν επιλεγεί στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, έναντι 1.866 ανδρών. Η εικόνα εκείνη έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εποχής του #MeToo στο ευρωπαϊκό σινεμά. Σήμερα, οκτώ χρόνια αργότερα, η Μπλάνσετ μοιάζει να λέει ότι η εικόνα δεν αρκεί, αν δεν ακολουθήσει πραγματική αλλαγή.

Η συζήτηση, πάντως, δεν έμεινε μόνο στο #MeToo. Η Μπλάνσετ αναφέρθηκε και στο προσωπικό της μέλλον, λίγους μήνες αφότου είχε δηλώσει ότι σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει την υποκριτική. Παρά τις δηλώσεις περί αποχώρησης, η ατζέντα της μόνο άδεια δεν φαίνεται. Από τις 19 Αυγούστου έως τις 10 Οκτωβρίου 2026 θα εμφανιστεί στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου. Παράλληλα, ετοιμάζει ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ για τη Μάρθα Στιούαρτ, την εμβληματική μορφή του αμερικανικού lifestyle, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να συμμετάσχει και στην επόμενη ταινία του Μπρέιντι Κόρμπετ.

May 17, 2026

Πηγή: skai.gr

