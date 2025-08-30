Μπορεί άπαντες να θαύμασαν το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, όμως η αλήθεια φαίνεται πως είναι τελείως διαφορετική, καθώς το εν λόγω μέσο υποστηρίζει πως πρόκειται για ένα διαφημιστικό κόλπο που έστησαν οι ομάδες δημοσίων σχέσεων των δύο ηθοποιών σε συνεργασία με την Paramount για εμπορικούς λόγους, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» (The Naked Gun).

Το TMZ ισχυρίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν από όταν σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και την έναρξη της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, περίπου έναν χρόνο αργότερα. Μάλιστα, στο πλαίσιο του «κόλπου» αναφέρει ότι η Πάμελα Άντερσον είπε ότι έφτιαχνε μάφιν και ψωμί για τον Λίαμ Νίσον, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνεντεύξεις πριν από την πρεμιέρα της ταινίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δύο ηθοποιοί δεν δείπνησαν ποτέ μόνοι τους και πώς πάντα έτρωγαν μαζί με άλλα άτομο, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ρομαντισμός. Πάντως, το μέσο επικοινώνησε με εκπροσώπους των δύο ηθοποιών, οι οποίοι, όμως, μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει.

Και είναι αλήθεια ότι την αφορμή γι’ αυτό το υποτιθέμενο ειδύλλιο την έδωσε ο Λίαμ Νίσον, ο οποίος είχε δηλώσει ότι την αγαπάει και ότι την ερωτεύτηκε. Ωστόσο, η ξανθιά «σεξοβόμβα» έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με τη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly. «Νομίζω ότι έχω έναν φίλο για πάντα στο πρόσωπο του Λίαμ. Και σίγουρα έχουμε μια σχέση που είναι πολύ ειλικρινής, πολύ αγαπησιάρικη και είναι καλό παιδί». Μάλιστα, η ηθοποιός είχε αποκαλέσει τον Νίσον «πραγματικό καλλιτέχνη». «Έχει κάνει πάνω από 100 ταινίες, πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρο και κινηματογράφο, ενώ εγώ έκανα τα πράγματα ανάποδα».

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Νίσον δήλωσε ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με το κορίτσι του εξώφυλλου του «Playboy». «Είναι απλά καταπληκτική για να δουλεύεις μαζί της. Δεν μπορώ να της κάνω αρκετά κομπλιμέντα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχει τεράστιο εγωισμό. Απλά έρχεται για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο «People».

Πηγή: skai.gr

