Η Πενέλοπε Κρουζ εντυπωσιάζει τους θαυμαστές της με τη νέα της φωτογράφιση για το εξώφυλλο του τεύχους Άνοιξη 2024 του περιοδικού «V Magazine».

Η 49χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε για μια φωτογράφιση με θέμα τη δεκαετία του 1990, με φωτογράφο τον Jack Bridgland, που την έδειχνε να χορεύει στο στούντιο με παιχνιδιάρικα, ολόμαυρα σύνολα.

Η ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα της ταινίας «Ferrari» με συμπρωταγωνιστή της τον Adam Driver και τον σκηνοθέτη Michael Mann, καθώς και για τις πολυάριθμες συνεργασίες της στο παρελθόν με τον Ισπανό δημιουργό Pedro Almodóvar.

Μιλώντας για την τελευταία της ταινία «Ferrari», η Dua Lipa -σε ρόλο δημοσιογράφου- επαίνεσε την ηθοποιό για την προσέγγισή της απέναντι στους γυναικείους ρόλους που υποδύεται, καθώς και για την αυθεντικότητα που προσδίδει στους ρόλους της, κάτι που η ηθοποιός αποκάλεσε το «μεγαλύτερο κομπλιμέντο» που θα μπορούσε να λάβει.

Εξομολογήθηκε ότι όταν προετοιμαζόταν για την ταινία δυσκολεύτηκε να μάθει για τον χαρακτήρα της Laura Ferrari, τη σύζυγο του Enzo Ferrari, επειδή οι ντόπιοι αρνούνταν να μιλήσουν για τη γυναίκα.

«Προτιμούν να την κρατούν στη σκιά, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η έρευνά της αποκάλυψε πόσο ζωτικής σημασίας ήταν η Laura Ferrari για την επιβίωση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πρόσθεσε ότι ήθελε να συνεργαστεί με τον Michael Mann, επειδή είναι ένας από τους «σπουδαιότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών», ενώ ήταν ενθουσιασμένη που θα συνεργαζόταν με τον συμπρωταγωνιστή της, Adam Driver, καθώς τον θεωρεί εξαιρετικό ηθοποιό.

Πηγή: skai.gr

