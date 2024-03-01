Ed Sheeran: Πρόσφερε στους γονείς και τη σύζυγό του τρίωρη ιδιωτική επίσκεψη στον Λούβρο

Ο Εντ Σίραν πρόσφερε στους γονείς και τη σύζυγό του ιδιωτική τρίωρη περιήγηση στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το BBC, ο πατέρας του Άγγλου τραγουδιστή – τραγουδοποιού και συνταξιούχος επιμελητής τέχνης, Τζον Σίραν, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξης για την προώθηση εκδήλωσης συγκέντρωσης κεφαλαίων για το Ταμείο Νέων Καλλιτεχνών της Εταιρείας Τέχνης του Ίπσουιτς ότι η ιδιωτική επίσκεψη το 2021 στο διάσημο μουσείο ήταν ο «τρόπος του γιου του να τους πει ευχαριστώ» και την περιέγραψε ως «αξέχαστη εμπειρία». Πρόσθεσε ότι ήταν «η μόνη φορά που μπόρεσε να μελετήσει τη Μόνα Λίζα χωρίς τα πλήθη».

Sheeran dad reveals private Mona Lisa viewing https://t.co/tRhtPUj9kG — BBC Look East (@BBCLookEast) February 29, 2024

«Η Ίμοτζεν και εγώ πήγαμε στο Παρίσι για να δούμε τον Έντουαρντ στη συναυλία του Global Citizen μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, η οποία που ήταν εξαιρετική» είπε στη συνέντευξη.

«Μας εξέπληξε το βράδυ της Κυριακής όταν μας πήγε με τη σύζυγό του Τσέρι στον Λούβρο. Νομίζω ότι ήταν ο τρόπος του να μας πει ευχαριστώ» τόνισε ο Τζον Σίραν.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε παρόμοια στιγμή που έζησαν ο ίδιος και η σύζυγός του με τον άλλο γιο τους, τον συνθέτη Μάθιου Σίραν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.