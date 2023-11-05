O Tζέφ Μπέζος μετακομίζει στο Μαϊάμι

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) έκανε μια ιδιαίτερη και συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκαλύπτοντας ότι θα μετακομίσει στο Μαϊάμι.

«Θέλω να είμαι κοντά στους γονείς μου. Η [αρραβωνιαστικιά μου] Λόρεν κι εγώ αγαπάμε το Μαϊάμι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο διάσημος επιχειρηματίας και μοιράστηκε ένα κλιπ όπου τον δείχνει νέο να βρίσκεται στο γκαράζ του σπιτιού του εκεί όπου πρωτοξεκίνησε τον αμερικανικό κολοσσό.

«Το Σιάτλ είναι το σπίτι μου από το 1994, όταν ξεκίνησα την Amazon από το γκαράζ μου. Αυτός είναι ο πατέρας μου πίσω από την κάμερα σε αυτό το βίντεο που δείχνει το πρώτο "γραφείο" της Amazon. Οι γονείς μου ήταν πάντα οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές μου. Πρόσφατα μετακόμισαν στο Μαϊάμι, στο μέρος που ζούσαμε όταν ήμουν μικρός», συνέχισε ο Τζεφ Μπέζος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

