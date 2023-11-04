«Βaby Boom»: Γέννησε η Kourtney Kardashian

Η γνωστή τηλεπερσόνα Kourtney Kardashian και ο Αμερικανός μουσικός Travis Baker καλωσόρισαν στον κόσμο, σύμφωνα με πηγές από το κοντινό τους περιβάλλον το πρώτο καρπό του έρωτά τους.

Το ζευγάρι που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2022 καλωσόρισαν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Να σημειώσουμε πως η Kourtney Kardashian έχει ακόμη τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Scott Disick και ο Travis Baker έχει δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του Shanna Moakler.

Να αναφέρουμε πως πριν μερικές βδομάδες αποκαλύφθηκε πως η τηλεπερσόνα αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω επιπλοκών που είχε με την εγκυμοσύνη της, με την ίδια να έκανε μία ανάρτηση γράφοντας: «Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στους απίστευτους γιατρούς μου που έσωσαν τη ζωή του μωρού μας. Είμαι αιώνια ευγνώμων στον σύζυγό μου που έσπευσε στο πλευρό μου (διακόπτοντας) την περιοδεία του για να είναι μαζί μου στο νοσοκομείο και να με φροντίσει μετά, τον βράχο μου. Και στη μαμά μου, σε ευχαριστώ που με κράτησες από το χέρι».

Στην συνέχεια η ίδια πρόσθεσε: «Ως κάποια που είχε τρεις πολύ εύκολες εγκυμοσύνες στο παρελθόν, δεν ήμουν προετοιμασμένη για τον φόβο να πάω βιαστικά σε επείγουσα επέμβαση για το έμβρυό μου. Δεν νομίζω ότι κάποια που δεν έχει περάσει παρόμοια κατάσταση μπορεί να κατανοήσει το αίσθημα φόβου. Έχω μια εντελώς νέα αντίληψη και σεβασμό για τις μαμάδες που έπρεπε να πολεμήσουν για τα μωρά τους όταν ήταν σε εγκυμοσύνη. Δόξα τω Θεώ. Το να βγαίνω από το νοσοκομείο με το αγοράκι μου στην κοιλιά μου, ασφαλές, ήταν η μεγαλύτερη ευλογία».

