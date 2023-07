Ο τρόπος που πλένεις τα δόντια επηρεάζει την επιδερμίδα του προσώπου σου

Παίζουν μεγάλο ρόλο τα βήματα που ακολουθείς: πρώτα πλένεις το πρόσωπό σου ή πρώτα βουρτσίζεις τα δόντια σου;

Ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική ρουτίνα για να ξεκινάει την ημέρα του και να τελειώνει το βράδυ του.

Ένα πράγμα θα πρέπει να αλλάξει και αυτό είναι η σειρά προτεραιότητας που εφαρμόζει για ένα αστραφτερό χαμόγελο και μια τέλεια επιδερμίδα.

Ξυπνάς το πρωί και αρχίζεις να μπαίνεις σιγά σιγά στο ημερήσιο πρόγραμμα σου ή γυρνάς το βράδυ στο σπίτι και θες να ξεκουραστείς, ίσως να κάνεις γυμναστική ή ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ό,τι σε ηρεμεί;

Αν πλένεις το πρόσωπο σου, βάζεις τις κρέμες σου και αργότερα βουρτσίζεις τα δόντια σου ίσως να έχεις παρατηρήσει σημάδια ξηρότητας, ερεθισμούς ή ακόμα και σπυράκια κυρίως στο πηγούνι, στο σαγόνι ή ακόμα και περιμετρικά των χειλιών, κατάσταση άκρως φυσιολογική. Η σειρά αυτή βλάπτει το δέρμα διότι η οδοντόκρεμα που ίσως δεν θα ξεπλύνεις καλά και θα παραμείνεις στην επιδερμίδα σου θα αφυδατώσει το δέρμα σου. Επιπλέον, σκουπίζοντας το στόμα σου μετά το βούρτισμα, αφαιρείς οποιοδήποτε προϊόν έχεις χρησιμοποιήσει στην επιδερμίδα σου.

Δίνοντας πρώτα βάση στα δόντια και μετά στην περιποίηση προσώπου σου θα αρχίσεις να βλέπεις σιγά σιγά τα προβλήματα να μειώνονται και να υποχωρούν. Ρωτώντας την αισθητικό σου, θα απαντήσει πως είναι η καλύτερη λύση να αλλάξεις τη συγκεκριμένη ρουτίνα, η δερματολόγος Dr Joyce Park, με ένα βίντεο στο Tik-Tok θα συμφωνήσει απόλυτα.

@teawithmd Replying to @itsthejourney8 I have actually had patients clear their breakouts just by switching the order of their tooth brushing and face washing and using specific toothpaste. this one little change can really impact your skin #d#dermbyparks#skincaret#toothpastea#acnep#perioraldermatitisr#rosacea ♬ original sound – Dr. Joyce Dermatologist

Το πλύσιμο των δοντιών μετά το πρόσωπο ειδικά στα ακνεϊκά, ευαίσθητα, ξηρά δέρματα μπορεί να είναι και ο λόγος που δεν βλέπεις την περιοχή του στόματος να καλυτερεύει, να ενυδατώνεται και να είναι το ίδιο λαμπερή με το υπόλοιπο πρόσωπο. Όσο καλά και να ξεπλύνεις τα δόντια σου τα υπολείμματα της οδοντόκρεμας θα παραμένουν πάνω σου.

Με πολύ απλά λόγια οι περισσότερες οδοντόκρεμες περιέχουν λαουρεθικό νάτριο (SLES), μενθόλη, οινόπνευμα, σόδα κ.α. συστατικά όπου όταν παραμένουν στο δέρμα αρχίζουν να το ξεραίνουν και να δημιουργούν την αίσθηση του καψίματος.

Άρχισε λοιπόν να αλλάζεις σιγά-σιγά τη σειρά προτεραιότητας για καλύτερο δέρμα και αίσθηση, τα αποτελέσματα θα σε δικαιώσουν. Ξεκίνα μια ρουτίνα ωφέλιμη για εσένα καθαρίζοντας τα δόντια σου και μετά το δέρμα σου, για μια πιο ήρεμη και ενυδατωμένη επιδερμίδα μην ξεχάσεις να τοποθετήσεις την ενυδατική σου κρέμα.

Διαβάστε επίσης:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.