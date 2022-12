Τι έπαθε ο Simon Cowell; - Μιλάμε για την απόλυτη παραμόρφωση – Δείτε video και φωτογραφίες

Ο Βρετανός παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, Σάιμον Κάουελ, προκάλεσε την ανησυχία των θαυμαστών του σε ένα νέο βίντεο που «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 63χρονος μεγιστάνας της τηλεόρασης φαινόταν αγνώριστος και ιδιαίτερα αδυνατισμένος. Πριν από κάποιους μήνες, ο Κάουελ μιλώντας στην εφημερίδα «Sun» είχε δηλώσει ότι τελείωσε οριστικά με τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό του. Μάλιστα, ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι το είχε παρακάνει και ότι πλέον δείχνει αγνώριστος.

Simon Cowell says he's done with Botox, showing off his new appearance at Kids' Choice Awards 2022. https://t.co/AJYMoE0R49

Ωστόσο, ο γνωστός παραγωγός στο νέο βίντεο που εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στην κυριολεξία παραμορφωμένος. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο Σάιμον ενθάρρυνε τον κόσμο να επικοινωνήσει μαζί του, προκειμένου να περάσει από οντισιόν για το «Britain's Got Talent», λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του κριτή David Walliams από το σόου.

«Πάντα λέω σε αυτό το σόου, δύο ή τρία λεπτά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας. Και αυτό συνέβη. Και ίσως αυτή τη φορά να είσαι εσύ. Γι' αυτό σας παρακαλώ κάντε τώρα οντισιόν για την επόμενη σεζόν και ανυπομονώ να σας γνωρίσω».

Simon Cowell 2022 face transformation was caused because he ‘shattered’ his jaw while running through the house in socks.



“He lost consciousness, and when he woke up, he recalls, his chin bone was hanging off his face.” pic.twitter.com/Vxb15w7172