Bradley Cooper: Έφυγε τρέχοντας από τη συνέντευξη Τύπου του «Maestro» για να πάει στο σχολείο της κόρης του

Λίγες ημέρες πριν, η νεαρή Lea έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί δίπλα στον διάσημο πατέρα της

Bradley Cooper

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έφυγε τρέχοντας από τη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του «Maestro» στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μιλήσει στη νοσοκόμα του σχολείου για την εξάχρονη κόρη του Lea.

Ο Cooper, ο οποίος έχει την κοινή επιμέλεια της Lea με την Irina Shayk, ήταν 20 λεπτά μετά τη συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της ταινίας του Netflix -στην οποία υποδύεται τον συνθέτη και μαέστρο Leonard Bernstein- όταν κοίταξε το τηλέφωνό του και είπε: «Λυπάμαι πολύ. Μόλις μου τηλεφώνησε η νοσοκόμα του σχολείου. Μπορώ να φύγω για λίγο από την αίθουσα για να τους ξαναπάρω και να συνεχίσετε. Είναι εντάξει;». 

Όταν ο 48χρονος ηθοποιός επέστρεψε, εξήγησε: «Πρέπει να πάω στο σχολείο για να κάνω κάτι με τη Lea που χρειάζεται... Πρέπει να το κάνω, οπότε είναι περίπου 10 λεπτά με τα πόδια».

Bradley Cooper

