Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έφυγε τρέχοντας από τη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του «Maestro» στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μιλήσει στη νοσοκόμα του σχολείου για την εξάχρονη κόρη του Lea.
Ο Cooper, ο οποίος έχει την κοινή επιμέλεια της Lea με την Irina Shayk, ήταν 20 λεπτά μετά τη συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της ταινίας του Netflix -στην οποία υποδύεται τον συνθέτη και μαέστρο Leonard Bernstein- όταν κοίταξε το τηλέφωνό του και είπε: «Λυπάμαι πολύ. Μόλις μου τηλεφώνησε η νοσοκόμα του σχολείου. Μπορώ να φύγω για λίγο από την αίθουσα για να τους ξαναπάρω και να συνεχίσετε. Είναι εντάξει;».
Bradley Cooper rushes out of ‘Maestro’ press conference after receiving call from daughter Lea’s school nurse https://t.co/BxGMtD4YdW pic.twitter.com/yfcstordOW— Page Six (@PageSix) December 22, 2023
Όταν ο 48χρονος ηθοποιός επέστρεψε, εξήγησε: «Πρέπει να πάω στο σχολείο για να κάνω κάτι με τη Lea που χρειάζεται... Πρέπει να το κάνω, οπότε είναι περίπου 10 λεπτά με τα πόδια».
