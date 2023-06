Ο ετεροθαλής αδελφός του Έλβις Πρίσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο «βασιλιάς του ροκ εν ρολ» αυτοκτόνησε

Ο Έλβις Πρίσλεϊ είχε προτίμηση στα ανήλικα κορίτσια, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Στάνλεϊ, ετεροθαλή αδελφό του «βασιλιά του ροκ εν ρολ». Ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Elvis' Women» άνοιξε μια συζήτηση για την προσωπική ζωή του θρύλου.

Η σειρά, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, επιδιώκει να «αποκαλύψει έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι πίστευε ο κόσμος». Ο Ντέιβιντ Στάνλεϊ ισχυρίζεται ότι ο Έλβις πήρε αρκετά φάρμακα για να προκαλέσει τον θάνατό του. Ο ετεροθαλής αδερφός του ανέφερε στην «Irish Mirror» ότι «γνώριζε ποια φάρμακα θα πάρει», ενώ πρόσθεσε επίσης ότι «η αγάπη, ο πόνος και η υπερέκθεση ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αντέξει άλλο».

A new 3-part series on Amazon will focus on Elvis Presley & teenagers.



Thoughts? pic.twitter.com/UQELJGqL3P