Selena Gomez: «Ανεβάζει» τη θερμοκρασία με το σέξι μαγιό της και τις πόζες της

Η Selena Gomez έκανε έκπληξη στους θαυμαστές της και «ανέβασε» μια φωτογραφία με το μαγιό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στα Instagram stories της. Πρόσφατα, η Selena Gomez δήλωσε ότι είναι ελεύθερη, αφού κυκλοφόρησαν φήμες ότι συνδέθηκε ρομαντικά με το πρώην μέλος των One Direction, Zayn Malik, αλλά και τον Andrew Taggart των The Chainsmokers.

Η σταρ του «Only Murders In The Building» απολάμβανε τον ήλιο σε ένα πολυτελές σκάφος. Η Selena φορούσε ένα μαύρο, ολόσωμο μαγιό που συγκρατούνταν με λεπτές τιράντες που τυλίγονταν γύρω από τους ώμους της και είχε ένα κόψιμο στο πίσω μέρος. Η Gomez έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη χρήση των social media, αποκαλύπτοντας ότι τον δικό της λογαριασμό στο Instagram τον διαχειρίζεται ένας βοηθός της.

«Το μόνο πράγμα που έχω στο τηλέφωνό μου είναι το TikTok, επειδή το βρίσκω λιγότερο εχθρικό», δήλωσε στο «Vanity Fair» τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Υπάρχουν υπέροχα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επαφή με τους θαυμαστές, το να βλέπεις πόσο χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι είναι και τις ιστορίες τους. Αλλά συνήθως αυτό ‘’φιλτράρεται’’ για μένα τώρα», εξήγησε η καλλιτέχνιδα. Και πρόσθεσε: «Δημιούργησα ένα σύστημα. Ό,τι κάνω το στέλνω στον βοηθό μου. Όσον αφορά στα σχόλια, η ομάδα μου θα συγκεντρώσει μερικά πράγματα που είναι ενθαρρυντικά».

Η σταρ επέστρεψε πρόσφατα στο Λος Άντζελες, αφού πέρασε χρόνο στη Γαλλία για τα γυρίσματα της ταινίας «Emilia Perez».

