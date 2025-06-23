Η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) το «έριξε» έξω με τον αρραβωνιαστικό της Callum Turner, καθώς γιόρτασε την «εκπλήρωση των ονείρων της», αφού έδωσε δύο συναυλίες στο στάδιο Wembley αυτό το Σαββατοκύριακο. Η 29χρονη καλλιτέχνιδα έλαμψε στο afterparty της, φορώντας ένα σέξι διαφανές φόρεμα, αλλά η υπέρμετρη διαχυτικότητά της με τον σύντροφό της προκάλεσε -αρνητική- εντύπωση σε πολλούς θαυμαστές της. Το «χούφτωμα»… σε κοινή θέα σχολιάστηκε από αρκετούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 35χρονος Callum, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου τον Δεκέμβριο, μετά από ένα χρόνο σχέσης, δεν μπορούσε να κρατήσει τα χέρια του μακριά από την εντυπωσιακή κοπέλα του. Μάλιστα, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε στο Instagram αρκετά στιγμιότυπα από το πάρτι, καθώς απολάμβανε το μαρτίνι της μαζί με τους διάσημους φίλους της, όπως τις Charli XCX, η οποία εμφανίστηκε μαζί της στη σκηνή, η Lily Allen και η Amelia Dimoldenberg.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Με κάποιο τρόπο κατάφερα να συνεχίσω να χορεύω... Η αδρεναλίνη είναι ένα φοβερό ναρκωτικό». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λίπα είναι στα 29 της το πιο νεαρό μέλος στον κατάλογο των 40 πλουσιότερων προσώπων κάτω των 40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους «Sunday Times». Η περιουσία της υπολογίζεται στα 115 εκατομμύρια στερλίνες (137 εκατομμύρια ευρώ).

Πώς το κατόρθωσε η σούπερ σταρ της ποπ από την Αλβανία, που μας απασχόλησε για ένα διάστημα και λόγω του ειδυλλίου της με τον γιο του Κώστα Γαβρά, Ρομέν; Για αρχή, από παιδί είχε στόχους. «Τα είχα όλα στο κεφάλι μου, είχα σκεφτεί πολύ καλά τα όνειρά μου», έχει δηλώσει η ίδια.

Γεννημένη στο Λονδίνο, απογειώθηκε ως καλλιτέχνιδα μετά τη συμμετοχή της στο βρετανικό «X-Factor». Και η καταγωγή της όμως, επισημαίνει, έπαιξε ρόλο-κλειδί. «Το ότι είμαι από το Κόσοβο με έχει καθορίσει ως προσωπικότητα. Το να πάρω την αλβανική ιθαγένεια με ενθουσίασε. Έχω εξελιχθεί και προσωπικά και επαγγελματικά. Λατρεύω τη μουσική, γιατί έτσι εκφράζομαι. Ωστόσο, είμαι πολύ περισσότερα από αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.