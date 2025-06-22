Το σκηνικό του γάμου στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ

O μεγιστάνας της Amazon, Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) και η σύντροφός του, Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sánchez), ετοιμάζονται να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια παραμυθένια τελετή, στη Βενετία.

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, καθώς μια σειρά φαντασμαγορικών εορτασμών έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Πηγή από την Ιταλία αποκάλυψε στη MailOnline πως το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε.

Το νησί φέρει το όνομά του από τη διάσημη βενεδικτινή εκκλησία του 16ου αιώνα, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του σπουδαίου Ιταλού αρχιτέκτονα από την Πάντοβα, Αντρέα Παλλάντιο.

Το πολυτελές σούπερ γιοτ του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, «Koru» αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο το 2023 έγινε η πρόταση γάμου, θα δέσει στο λιμάνι του Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε. Tο γραφικό νησί το οποίο ανήκει στο Ίδρυμα Cini, θα είναι κλειστό για το κοινό.

Εμβληματικοί χώροι της Βενετίας θα φιλοξενήσουν τις γαμήλιες εκδηλώσεις όπως το Palazzo Pisani Moretta του 15ου αιώνα. Επίσης αναμένονται στη Scuola Grande della Misericordia, ένα αληθινό διαμάντι της Αναγέννησης στο κέντρο της πόλης και στo εντυπωσιακό Excelsior στο Λίντο, ένα νησί που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας από την Αδριατική Θάλασσα, σύμφωνα με την Τelegraph.

Αν και η λίστα των καλεσμένων παραμένει μυστική περίπου 200 υψηλού προφίλ πρόσωπα αναμένεται να καταφτάσουν τις επόμενες ημέρες όπως μέλη της οικογένειας Τραμπ, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και οι Μπιλ Γκέιτς (Bill Gates), Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfrey), Κέιτι Πέρι (Katy Perry), Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom), Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian), Μικ Τζάγκερ (Mick Jagger), Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) και Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio).

Η Lady Gaga η οποία φημολογείται ότι θα τραγουδήσει για το νεόνυμφο ζευγάρι αναμένεται να φιλοξενηθεί στο Belmond Cipriani με θέα την πλατεία του Αγίου Μάρκου στο νησί Τζιουντέκα.

Πέρα από τα ιδιωτικά σκάφη, περίπου 60 θαλάσσια ταξί της Βενετίας έχουν δεσμευτεί ενώ κάποιες από τις 400 γόνδολες του νησιού θα τεθούν εκτός λειτουργίας για τις ανάγκες του γάμου.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, τη συνολική διακόσμηση και επιμέλεια του γάμου έχει αναλάβει η διάσημη εταιρία Lanza & Baucina με έδρα το Λονδίνο. Το ιστορικό ζαχαροπλαστείο της Βενετίας, Rosa Salva, το οποίο λειτουργεί από το 1879, έχει αναλάβει να προσφέρει στους καλεσμένους βενετσιάνικες σπεσιαλιτέ στις γαμήλιες εκδηλώσεις.

Ο «γάμος της χρονιάς» αναμένεται να κοστίσει από 15 έως 20 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

