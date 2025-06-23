Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Εντάσεις φέρνει η Νέα Σελήνη

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Την ανάγκη δημιουργίας συνεργασιών και νέων διασυνδέσεων φέρνει η Νέα Σελήνη του Ιουνίου, προκειμένου να βελτιώσετε τα οικονομικά σας. Αυτή την περίοδο χρειάζεστε αναδιοργάνωση στον τομέα αυτό για να αποφευχθούν μελλοντικές δυσκολίες. Βαδίστε προσεκτικά και μην κάνετε αυτά που σκέφτεστε χωρίς προηγουμένως να εξετάσετε τις συνθήκες στις οποίες θέλετε να αναπτυχθούν. Η παραπλάνηση ακόμα και από άτομα τα οποία εμπιστεύεστε απόλυτα είναι πολύ πιθανή, γι αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί. Αισθηματικά πρέπει να διατηρήσετε το καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί!

Ταύρος

Κοινωνικές επαφές θα σας βοηθήσουν να κάνετε ωφέλιμες για την επαγγελματική σας καταξίωση γνωριμίες. Κρατηθείτε, όμως, μακριά από αρνητικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να σας δημιουργήσουν προβλήματα. Πολύ πιθανόν αυτήν την εβδομάδα με τη Νέα Σελήνη να παραπλανήσετε και να παραπλανηθείτε. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας ενισχύει την πειθώ και τα ταλέντα σας. Ο Άρης από το ζώδιο της Παρθένου σας βοηθά να βάλετε τάξη στα του οίκου σας, να βελτιώσετε σχέσεις με ιδιαίτερους ανθρώπους και να κάνετε μια αναπροσαρμογή στις καθημερινές σας ασχολίες.

Δίδυμοι

Χρησιμοποιήστε όλα τα όπλα που διαθέτετε για να καταφέρετε κάποιους ελιγμούς που είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Γεγονότα και καταστάσεις θα σας φέρουν πιο κοντά στους δικούς σας ανθρώπους. Οι παραπλανήσεις λόγω της Νέας Σελήνης σε θέματα οικονομικά είναι πιθανές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι προτιμότερο να χτίσετε οι ίδιοι το μέλλον σας παρά να στηρίζεστε σε υποσχέσεις. Αισθηματικά θα χρειαστούν κάποιες μικρές υποχωρήσεις για να καταλάβει ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει τις προθέσεις σας.

Καρκίνος

Μέσα σε ένα κλίμα εντάσεων πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας αυτόν το μήνα. Τα επαγγελματικά σας σχέδια είναι σε φάση αναπροσαρμογής και εδώ χρειάζεται να εξετάσετε κάθε λεπτομέρεια Ο Δίας έχει περάσει στο ζώδιό σας και ενισχύει τις προσφορές των άλλων απέναντί σας. Προσέξτε τι θα επιλέξετε και πως θα διαχειριστείτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Όσο περισσότερο κουραστείτε τώρα, τόσο περισσότερο θα ωφεληθείτε αργότερα! Όσοι είστε γονείς ασχοληθείτε ουσιαστικά με τα παιδιά σας και όχι από αίσθηση καθήκοντος.

Λέων

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα της υγείας που θα μπορούσε να δημιουργήσει η επίδραση της Νέας Σελήνης αυτής της εβδομάδας. Προσέξτε επίσης ένα είδος παρασκηνίου το οποίο έχει αρχίσει να υφαίνεται στην προσωπική και κοινωνική σας ζωή. Οι σχέσεις με συναδέλφους διέρχονται μια περίοδο ανταγωνισμών και καλό θα ήταν να φροντίσετε να μη σπάσει το σχοινί που σας κρατά στο ίδιο ταξίδι. Η καλή ψυχική διάθεση σας βοηθά να ξεπερνάτε τις δυσκολίες. Ενδεχομένως να σας απογοητεύσουν κοντινά σας πρόσωπα.

Παρθένος

Οι σχέσεις κάθε είδους επηρεάζονται από τη Νέα Σελήνη του Ιουνίου. Ένας άλλος ευάλωτος τομέας είναι τα οικονομικά σας καθώς φαίνεται να σας κυριεύουν κάποιες σχετικές ανασφάλειες. Ο Άρης στο ζώδιό σας όμως φροντίζει να έχετε επάρκεια αγαθών, αλλά και επιχειρημάτων όπου χρειάζεται να υπερασπιστείτε τα κεκτημένα και το συμφέρον σας. Φανείτε λοιπόν προσεκτικοί στα λόγια και στις πράξεις απέναντι στο σύντροφο ή στους συνεργάτες σας. Μην παίζετε παιχνίδια δύναμης, αν δε θέλετε να επιβαρύνετε την ατμόσφαιρα.

Ζυγός

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι θα επηρεάσει πολύ τη διάθεσή σας. Μην αναλαμβάνετε οικειοθελώς υποχρεώσεις που δε σας αφορούν, γιατί η Νέα Σελήνη της Τετάρτης δεν αφήνει το περιθώριο να οργανωθείτε σχετικά και είναι πιθανόν να σας βγάλει τελείως από το πρόγραμμά σας. Πολλοί θα επαναστατήσετε ακόμη κι εκεί όπου δεν πρέπει επηρεασμένοι από παρόμοιες καταστάσεις του παρελθόντος που δεν αντιδράσατε όπως έπρεπε. Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό είναι πιθανό να σκέφτεστε την επιστροφή σας.

Σκορπιός

Ανεξαρτητοποιηθείτε από καταστάσεις που σας κάνουν να χάνετε τον εαυτό σας. Η επίδραση της Νέας Σελήνης είναι θετική αν και σας κάνει να σκέφτεστε παρορμητικά. Αυτό είναι σημάδι αλλαγών και ανάλαφρης διάθεσης την οποία πρέπει να διαχειριστείτε κατάλληλα. Επειδή όμως ότι και να γίνει βαθιά μέσα σας παραμένετε ανήσυχοι, αρχίστε να εμπιστεύεστε ξανά τις δυνάμεις σας. Πάνω από όλα βάλτε μια τάξη στη ζωή σας που θα σας επιτρέψει να κινηθείτε πιο ελεύθερα αυτό το καλοκαίρι! Μείνετε σε μια σχέση για όσο καιρό περνάτε καλά και αναδιοργανωθείτε.

Τοξότης

Οι αφορμές που σας δίνει η Νέα Σελήνη αυτήν την εβδομάδα να αλλάξετε τους στόχους σας και να ανανεώσετε την προσωπική και την επαγγελματική σας ζωή είναι εμφανείς. Παρ' όλους τους ενδοιασμούς και τις δυσκολίες που ίσως συναντάτε, τολμήστε στην πράξη και σίγουρα δεν έχετε τίποτα να χάσετε. Αν σας απασχολούν κάποιες συνεργασίες φροντίστε να ξεκαθαρίσετε το θέμα των ευθυνών και των καθηκόντων. Κάποια οικογενειακά ζητήματα επίσης θα σας απασχολήσουν και πρέπει να ασχοληθείτε με σοβαρότητα.

Αιγόκερως

Η Νέα Σελήνη στον άξονά σας με τον Καρκίνο σας επηρεάζει σε θέματα πρακτικά και επαγγελματικά. Όσοι σκέφτεστε νέα ξεκινήματα θα έχετε πολύ καλά δείγματα του τι πρέπει να κάνετε και πώς να διαχειριστείτε τις καταστάσεις. Βοηθά ακόμα και σε παλαιότερα σχέδιά σας να αναγεννηθούν και να εξελιχθούν. Επίσης σας βοηθά να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο, να ισχυροποιήσετε τη θέση σας και να βρείτε λύσεις στους ενδοιασμούς σας. Τη δύναμη την έχετε, αρκεί να βρείτε και το θάρρος να προχωρήσετε.

Υδροχόος

Με λίγη τόλμη και πολλή ευαισθησία κάντε μια ειλικρινή ενδοσκόπηση, ώστε η επίδραση της Νέας Σελήνης της εβδομάδας να λειτουργήσει ωφέλιμα. Κάποιοι θα χρειαστεί να αναθεωρήσετε τη στάση σας σε μια προσωπική σχέση και να προσπαθήσετε να ξεκαθαρίσετε το τοπίο σχετικά. Επίσης θα ασχοληθείτε με θέματα σπιτιού και οικογένειας. Είναι ο τομέας που θα δεχτείτε πιέσεις από το περιβάλλον και θα πρέπει να έχετε πολύ πειστικά επιχειρήματα. Οικονομικά, προστατέψτε όσα έχετε κερδίσει με κόπο και αποφύγετε οποιοδήποτε ρίσκο, όσο κερδοφόρο κι αν φαντάζει.

Ιχθύς

Στο ζώδιο του Καρκίνου πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του φετινού Ιουνίου. Κάντε λοιπόν μια αρχή και δώστε το έναυσμα για κάτι που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Μην αφήνετε πλέον να σας πιέζουν οι άλλοι με τις παράλογες απαιτήσεις τους. Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας για να εντοπίσετε πιθανές κρυφές κινήσεις που γίνονται γύρω σας. Η εκτίμησή σας για θέματα οικονομικά θα πρέπει να είναι ακριβής και εμπεριστατωμένη. Αισθηματικά φανείτε ρεαλιστές και μη σπαταλάτε χρόνο και συναίσθημα.

Πηγή: skai.gr

