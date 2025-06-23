Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε την έκπληξη: Εμφανίστηκε με εσώρουχα από καραμέλες - Ένας γλυκός… πειρασμός (φωτό)

Η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Censori) άφησε ελάχιστα στη φαντασία, καθώς η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ (Kanye West) εμφανίστηκε ξανά με εσώρουχα, αλλά αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά. Η Σενσόρι φόρεσε ένα σέξι βρώσιμο σετ εσωρούχων, το οποίο ήταν φτιαγμένο από καραμέλες. Αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, η Μπιάνκα φόρεσε το μικροσκοπικό της σουτιέν και το στρινγκ της και βγήκε μια βόλτα με τον σύζυγό της στη Νέα Υόρκη.

Bianca Censori transformed the streets of Brooklyn into a sugary spectacle this weekend, rocking literal candy lingerie.



See more: https://t.co/RCGPPtpLyR pic.twitter.com/XH2ydeh3uq June 23, 2025

Η Σενσόρι, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν, δεν ντρέπεται να επιδεικνύει τη… γυμνή της αλήθεια. Οι θαυμαστές της πλέον γνωρίζουν κάθε σπιθαμή του κορμιού της, αλλά αυτό δεν φαίνεται να την απασχολεί. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασημένιες γόβες και φορώντας μια σκουρόχρωμη περούκα με αφέλειες. Όσο για τον 48χρονο West, το ντύσιμο ήταν παγερά αδιάφορο: γκρι φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Bianca Censori leaves nothing to the imagination in fully edible candy bra and underwear set https://t.co/YnCR3MvFL7 pic.twitter.com/DpSxbSG0D3 — Page Six (@PageSix) June 22, 2025

Η Μπιάνκα Σενσόρι επέστρεψε δριμύτερη μετά τις φήμες περί χωρισμού με τον Κάνιε Γουέστ. Τα διεθνή μέσα ανέφεραν τον περασμένο Απρίλιο ότι η Μπιάνκα τον παράτησε λόγω των χυδαίων και αντισημιτικών αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.