Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε την έκπληξη: Εμφανίστηκε με εσώρουχα από καραμέλες - Ένας γλυκός… πειρασμός (φωτό)

Η Σενσόρι, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν, δεν ντρέπεται να επιδεικνύει τη… γυμνή της αλήθεια

Bianca Censori

Η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Censori) άφησε ελάχιστα στη φαντασία, καθώς η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ (Kanye West) εμφανίστηκε ξανά με εσώρουχα, αλλά αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά. Η Σενσόρι φόρεσε ένα σέξι βρώσιμο σετ εσωρούχων, το οποίο ήταν φτιαγμένο από καραμέλες. Αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, η Μπιάνκα φόρεσε το μικροσκοπικό της σουτιέν και το στρινγκ της και βγήκε μια βόλτα με τον σύζυγό της στη Νέα Υόρκη.

Η Σενσόρι, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν, δεν ντρέπεται να επιδεικνύει τη… γυμνή της αλήθεια. Οι θαυμαστές της πλέον γνωρίζουν κάθε σπιθαμή του κορμιού της, αλλά αυτό δεν φαίνεται να την απασχολεί. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασημένιες γόβες και φορώντας μια σκουρόχρωμη περούκα με αφέλειες. Όσο για τον 48χρονο West, το ντύσιμο ήταν παγερά αδιάφορο: γκρι φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Η Μπιάνκα Σενσόρι επέστρεψε δριμύτερη μετά τις φήμες περί χωρισμού με τον Κάνιε Γουέστ. Τα διεθνή μέσα ανέφεραν τον περασμένο Απρίλιο ότι η Μπιάνκα τον παράτησε λόγω των χυδαίων και αντισημιτικών αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022. 


 

