Η Dua Lipa εμφανίστηκε με κόκκινο κορμάκι και ζαρτιέρες, αναστατώνοντας τους θαυμαστές της. Μάλιστα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο δημοσίευσε η καλλιτέχνιδα στο Instagram.

Η 29χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι κόκκινες γόβες στιλέτο και ένα γούνινο παλτό. Η Dua, η οποία αυτή τη στιγμή περιοδεύει στη Νέα Ζηλανδία για την περιοδεία της «The Radical Optimism Tour», εντυπωσίασε καθώς πόζαρε στα παρασκήνια πριν από τη συναυλία της.

Έγραψε: «Auckland Night 1». Η συναυλία της ήταν η πρώτη από τις δύο εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσει στη Νέα Ζηλανδία, αφού το ποπ είδωλο εξέπληξε τους Αυστραλούς θαυμαστές με οκτώ εκπληκτικές συναυλίες.

Η καλλιτέχνιδα μας έδειξε, επίσης, την απίστευτη δύναμη και ευλυγισία της, καθώς εκτελούσε κινήσεις γιόγκα στο Instagram Story της. Την Τρίτη, η Dua Lipa δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από ένα υγιεινό ταξίδι γευσιγνωσίας στη χώρα, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τους γονείς της και τον αδελφό της Gjin, 19 ετών, καθώς την υποστηρίζουν στην παγκόσμια περιοδεία της.

Μοιράζοντας μια σειρά από στιγμιότυπα από την ημέρα της, η Dua εξασφάλισε ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της, καθώς εντυπωσίασε με ένα ροζ και πράσινο ριγέ σετ. Το εντυπωσιακό σύνολο περιείχε μια ζακέτα, ένα crop top και ένα ζευγάρι μίνι σορτς που αναδείκνυε τα πόδια της.

Μετέφερε τα πράγματά της σε μια ροζ τσάντα Chanel και τα αξεσουάρ της ήταν ασημένια και χρυσά κοσμήματα.

Πηγή: skai.gr

