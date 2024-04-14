Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο δημοφιλής τραγουδιστής Νίκος Βέρτης, όπως γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται.

Σε ανάρτηση που έκανε στο instagram, ενημέρωσε το κοινό ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Νίκου Βέρτη για το Σάββατο 13/4 και την Κυριακή 14/4 δεν θα γίνουν λόγω εσπευσμένης μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το κέντρο, ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα επιστρέψει στις εμφανίσεις του από την επόμενη εβδομάδα.

«Λόγω εσπευσμένης μεταφοράς του Νίκου Βέρτη στο νοσοκομείο, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του αγαπημένου μας καλλιτέχνη στο Yton The Music Show για αυτό το Σάββατο 13/4 και την Κυριακή 14/4 θα παραμείνει κλειστό. Σας ζητούμε συγγνώμη για την οποία αναστάτωση. Την ερχόμενη εβδομάδα ξανά μαζί με υγεία» αναφέρει συγκεκριμένα.

Πηγή: skai.gr

