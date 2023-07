Μυστήριο με το πρώτο επίσημο πορτρέτο της Κέιτ Μίντλετον 

Όταν πριν από 10 χρόνια αποκαλύφθηκε το πρώτο επίσημο βασιλικό πορτρέτο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η Κέιτ Μίντλετον ήταν τυπικά ευγενική, περιγράφοντας τις προσπάθειες του Σκωτσέζου καλλιτέχνη Paul Emsley ως «λαμπρές, απολύτως εκπληκτικές».

Οι κριτικοί ωστόσο ήταν λιγότερο ευγενικοί, χαρακτηρίζοντάς το ως «φρικιαστικό», «σάπιο» και «μια απόλυτη καταστροφή».

