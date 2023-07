Η επική αντίδραση της Lady Gaga σε γυναίκα που της φωνάζει «θα πας στην κόλαση»

Το γύρο του διαδικτύου κάνει μία σκηνή όπου η Lady Gaga - στη διάρκεια των γυρισμάτων του Joker: Folie à Deux , στη Νέα Υόρκη - αντιδρά όταν μία γυναίκα που διαμαρτυρόταν της φώναξε «θα πας στην κόλαση».

Το περιστατικό συνέβη στα γυρίσματα στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης.

Η Lady Gaga, που στην ταινία υποδύεται την Harley Quinn, έχει απομακρυνθεί αλλά γυρνάει πίσω, φιλά τη γυναίκα στο στόμα και της απαντά «θα σε πάρω μαζί μου»!

Δείτε την επική αντίδραση της

Dear Lady Gaga - you are my hero. ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/RfyqxffFmU