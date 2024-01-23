Λογαριασμός
Ο Μπέκαμ γυμνός σε παγωμένο τζακούζι - «Πού ζεσταίνεις τα χέρια σου Ντέιβιντ;»

Ο 48χρονος σταρ του ποδοσφαίρου - φορώντας μόνο το εσώρουχό του και ένα σκούφο -ανέβασε σχετικό βιντεάκι στο Instagram, προκαλώντας το πονηρό σχόλιο της Βικτόρια

μπεκαμ

Ενα παγωμένο μπάνιο στο υπαίθριο σπα του στο σπίτι του, στο Cotswolds, απόλαυσε (!)  την Κυριακή ο Ντέηβιντ Μπέκαμ (David Beckham). 

Ο 48χρονος σταρ του ποδοσφαίρου - φορώντας μόνο το εσώρουχό του και ένα σκούφο -ανέβασε σχετικό βιντεάκι στο Instagram να τουρτουρίζει από το κρύο στους 3 βαθμούς Κελσίου αλλά να υπομένει στωικά το παγωμενο νερό που λέγεται ότι ανακουφίζει τους πόνους των μυών και ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η γυναίκα του, Βικτόρια, ωστόσο, σχολίασε χιουμοριστικά το λευκό σλιπάκι του και δεν μπορούσε να μην προσέξει κάτι στο στιγμιότυπο… 

Η 49χρονη πρώην Spice Girl ανέβασε στα Stories της φωτό του Ντέηβιντ μέσα από την παγωμένη ξύλινη μπανιέρα και σχολίασε πονηρά:: «Διατηρώντας τα χέρια του ζεστά (και emoji με φιστίκια)».

μπεκαμ

