Η Μπιάνκα Σενσόρι φόρεσε το πιο τολμηρό σύνολό της που δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία ποζάροντας στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου της.

Η αδερφή του μοντέλου Αντζελίνα δημοσίευσε το εξαιρετικά σέξι στιγμιότυπο στα Instagram Stories της νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η Μπιάνκα έχει αποδείξει ότι δεν ντρέπεται να επιδεικνύει το σώμα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημόσια, καθώς φοράει τακτικά σέξι ρούχα.

Η Μπιάνκα φαίνεται να αγνοεί την κριτική που της ασκείται. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε να συναντηθεί μαζί της για να συζητήσουν τη συμπεριφορά της.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η US Sun ανέφερε αποκλειστικά ότι η Kim ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τα παιδιά του Kanye και της Bianca με τα αποκαλυπτικά σύνολά της.

Μια πηγή είπε στην US Sun ότι η Kim φοβόταν ότι «δεν είναι πλέον ένα υγιές περιβάλλον» για τα τέσσερα παιδιά της να βρίσκονται και θέλει να καθίσει με τον Kanye και την Bianca για να συζητήσουν ορισμένους «βασικούς κανόνες».

Η πηγή υποστήριξε επίσης ότι η Μπιάνκα έχει κολλήσει σε έναν «τοξικό γάμο» με τον Κάνιε, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο αμέτρητων σκανδάλων τα τελευταία χρόνια.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Bianca έχει υποστεί μια δραστική σωματική μεταμόρφωση από τότε που πρωτοσυναντήθηκε με τον Kanye.

Οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Ιανουάριο του 2023 - μόλις δύο μήνες αφότου ο Kanye οριστικοποίησε το διαζύγιό του με την Kim.

Πριν από αυτό, ο Kanye συνδέθηκε με πολλές άλλες γυναίκες, από τις οποίες έχει επίσης κατηγορηθεί ότι διευθύνει το σόου στις σχέσεις τους.

Οι θαυμαστές έχουν παρακαλέσει την Bianca να αποστασιοποιηθεί από τον Kanye, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς της.

Πηγή: skai.gr

