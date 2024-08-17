Η Χάλι Μπέρι έχει φτάσει σε οριακό σημείο στην ατελείωτη μάχη της για την επιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο 10χρονος τους υποφέρει πάρα πολύ λόγω της σύγκρουσης και τώρα θέλει την αποκλειστική νόμιμη επιμέλεια.

Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα, που έλαβε το TMZ, η Χάλι ισχυρίζεται ότι η «ταραχώδης και επιζήμια συμπεριφορά» του Ολιβιέ Μαρτίνεζ έχει επηρεάσει σοβαρά τον 10χρονο γιο τους Maceo .

Στα έγγραφα, αναφέρει ότι το αγόρι έχει σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης που ο Olivier αρνείται να αντιμετωπίσει.

Η Halle λέει ότι ο Olivier ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο για τη βοήθεια του Maceo, δίνοντας προτεραιότητα στο ποδόσφαιρο από το σχολείο ... και το παιδί έχει πλέον μείνει πίσω. Ισχυρίζεται ότι ο Ολιβιέ αρνήθηκε να δώσει στο γιο του δάσκαλο γιατί θα παρέμβει στην πρακτική του ποδοσφαίρου.

Υποστηρίζει ότι όταν ο γιος τους είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πατέρα του, επιστρέφει κοντά της θυμωμένος. Η Χάλι ισχυρίζεται ότι ο Ολιβιέ λέει στο αγόρι για τις συγκρούσεις τους σχετικά με την ανατροφή των παιδιών.

Το ζευγάρι έχει επί του παρόντος κοινή φυσική και νομική επιμέλεια, αλλά η Χάλι ζητά τώρα από τον δικαστή την αποκλειστική νόμιμη επιμέλεια, υποστηρίζοντας ότι είναι ο μόνος τρόπος για να επαναφέρει τον Maceo. Θέλει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη θεραπεία.

Το ζευγάρι χώρισε το 2015 μετά από 2 χρόνια γάμου, αλλά το διαζύγιο έγινε οριστικό μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Οι καυγάδες τους ήταν κυρίως για την ανατροφή των παιδιών.

Η Χάλι λέει ότι ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια προσπαθώντας να επιλύσει τις συγκρούσεις τους κατ' ιδίαν, αλλά τώρα δεν έχει άλλη λύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.