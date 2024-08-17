Η Κόρα Σουμάχερ, πρώην σύζυγος του σταρ της Φόρμουλα 1, Ραλφ, σπάει τη σιωπή της και ισχυρίζεται ότι νιώθει «χρησιμοποιημένη» και ότι έχασε τα καλύτερα της χρόνια, πλάι σε έναν άντρα που είναι ομοφυλόφιλος

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 14 χρόνια μέχρι που χώρισαν το 2015 και απέκτησαν έναν γιο, τον Ντέιβιντ, ο οποίος είναι επίσης οδηγός αγώνων.

Ο Ραλφ, αδερφός του επτά φορές πρωταθλητή Μάικλ, αποκάλυψε τον περασμένο Ιούλιο ότι είχε σχέση με τον Γάλλο διευθυντή της επιχείρησής του Ετιέν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ραλφ με τον συνεργάτη Ετιέν (δεξιά), τον Γάλλο διευθυντή της επιχείρησής του που συνάντησε στο Μονακό/ photo Instagram

Η Κόρα το ανακάλυψε μέσω των social media και πιστεύει ότι χειραγωγήθηκε ψυχολογικά από τον Σουμάχερ κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

«Μακάρι ο Ραλφ να με είχε συμπεριλάβει ή τουλάχιστον να με άφηνε να γίνω μέρος της απόφασής του. Θα ήταν ένδειξη σεβασμού», είπε στο Der Spiegel

«Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη F1, υπήρχαν πολλές φήμες. Του ζήτησα να διευκρινίσει αν ισχύει αυτό που λέγεται, αλλά εκείνος πάντα το αρνιόταν, λέγοντάς μου ότι τα φαντάζομαι όλα και ότι ίσως χρειαζόμουν ψυχολογική βοήθεια», είπε η Κόρα και πρόσθεσε: «Όταν το ανακοίνωσε, ήταν σαν ένα μαχαίρι στην καρδιά. Σήμερα νιώθω χρησιμοποιημένη κατά τη διάρκεια του γάμου. Νιώθω ότι έχασα τα καλύτερά μου χρόνια. Κάνω πολλές ερωτήσεις στον εαυτό μου. Ήταν ειλικρινής μαζί μου;»

Ο Ραλφ Σουμάχερ, 49 ετών, είναι με τον Ετιέν για δύο χρόνια έχοντας συναντηθεί στο Μονακό, σύμφωνα με την Κάρμεν Γκάις, ηθοποιό και στενή φίλη του ζευγαριού.

Η στάση του γιου τους

Ο γιος του, Ντέιβιντ, 22 ετών, μοιράστηκε την υποστήριξή του στον πατέρα του στα social media όταν αποκάλυψε ότι ήταν ομοφυλόφιλος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρήκατε επιτέλους κάποιον με τον οποίο νιώθετε πραγματικά ότι νιώθετε πολύ άνετα και ασφαλείς, ανεξάρτητα από το αν είναι άνδρας ή γυναίκα», έγραψε.

«Είμαι 100% μαζί σου μπαμπά και σου εύχομαι τα καλύτερα και συγχαρητήρια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.