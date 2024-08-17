Η Lady Gaga έγινε μελαχρινή - Η μεγαλύτερη αλλαγή στα μαλλιά της

H Lady Gaga, γνωστή για την αγάπη της στις δραστικές αλλαγές, έκανε πάλι το θαύμα της με το νέο της look. Η άλλοτε χαρακτηριστική platinum blonde απόχρωσή της αποτελεί παρελθόν, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο dark εκδοχή, βάφοντας τα μαλλιά της μαύρα.

Η τελευταία εμφάνιση της Lady Gaga ήταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου μάγεψε τα πλήθη με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η Gaga έκανε μια αλλαγή που συζητήθηκε έντονα: ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες όπου εμφανίζεται με μαύρα, sleek μαλλιά, φορώντας μια λεοπάρ γούνα και oversized λευκά γυαλιά ηλίου.

Η νέα αλλαγή στα μαλλιά της

Η ανάρτησή της, συνοδευόμενη από ένα απλό emoji οθόνης, πυροδότησε φήμες μεταξύ των θαυμαστών της ότι ενδέχεται να ετοιμάζει κάτι νέο, όπως ένα καινούριο μουσικό project ή video clip. Στα σχόλια που ακολούθησαν, οι θαυμαστές της εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη νέα αυτή εμφάνιση, με αρκετούς να τονίζουν ότι τα μαύρα μαλλιά και τα bleached φρύδια (η τεχνική που ανοίγει το χρώμα των φρυδιών) της ταιριάζουν απόλυτα και προσθέτουν μια σκοτεινή αισθητική στο look της.

Λίγες ώρες μετά τις φωτογραφίες με τα μαύρα μαλλιά, η Gaga κυκλοφόρησε το video clip για το τραγούδι «Die With A Smile», σε συνεργασία με τον Bruno Mars. Στο video, εμφανίζεται με γαλάζιο πουκάμισο σε ύφος country, αποπνέοντας vibes από τη δεκαετία του '70 και θυμίζοντας την iconic Dolly Parton.

