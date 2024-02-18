BAFTA: Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες

Στην 77 τελετή απονομής των BAFTA (Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου) που πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ, απονεμήθηκαν τα φετινά κινηματογραφικά βραβεία.

Ακολουθούν οι νικητές ανά κατηγορίες:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: "Oppenheimer"

Βραβείο Καλύτερης βρετανικής ταινίας, Ξενόγλωσσης Ταινίας και Ηχου "The Zone of Interest"

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Κρίστοφερ Νόλαν: "Oppenheimer"

Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου: Έμα Στόουν, "Poor Things"

Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου: Κίλιαν Μέρφι, "Oppenheimer"

Βραβείο Β΄Γυναίκειου Ρόλου: Ντα' Βιν Τζόι Ράντολφ, "The Holdovers"

Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: "Oppenheimer"

Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου: "Anatomy of a Fall"

Βραβείο Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο: "American Fiction"

Βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας: "The Zone of Interest"

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: "20 Days In Mariupol"

Βραβείο Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων "The Boy And The Heron"

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: "Oppenheimer"

Βραβείο Ανερχόμενο Αστέρι: Μία ΜακΚίνα-Μπρους

Πηγή: skai.gr

