Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Είστε αρκετά ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι αναφορικά με προβλήματα που απασχολούν μέλη της οικογένειας σας ή αγαπημένα σας πρόσωπα. Χαρίστε τους την στήριξη και αγάπη σας. Επίσης, εάν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια συναισθηματική σχέση, ίσως να αισθανθείτε μια έντονη ανασφάλεια για τον άνθρωπο σας και για τις πραγματικές προθέσεις του…

Ταύρος

Η φαντασία σας οργιάζει και σας απομακρύνει από την πραγματικότητα. Προσγειωθείτε και επικεντρωθείτε στις δράσεις σας, πριν χαθεί η μέρα, μαζί με κάποιες ευκαιρίες… Καινούργια ξεκινήματα θα καταγράψετε που θα δώσουν νέα πνοή στη ζωή σας. Ίσως, όμως, να υπάρξει και ένας αποχαιρετισμός σε μια παλιά φιλία. Κάτι παλιό κλείνει τον κύκλο του, κάτι νέο ξεκινά.

Δίδυμοι

Με εντάσεις και αψιμαχίες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, καθώς θα σας ορθώνουν εμπόδια στο δρόμο σας και δεν θα μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Σκέφτεστε νέα οικονομικά ανοίγματα. Καλύτερα να τα κάνετε πράξη τον επόμενο μήνα όμως.

Καρκίνος

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Λέων

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παρθένος

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Ζυγός

Ημέρα να αναλογιστείτε ποια κατεύθυνση έχετε πάρει και τι προσπαθείτε να επιτύχετε στην ζωή σας. Έχετε μήπως λοξοδρομήσει από τον δρόμο σας; Χαράξτε εκ νέου την πορεία σας, σε ρεαλιστικότερη αυτή την φορά βάση. Εάν εμπλακείτε σε λογομαχίες με κάποιον συνεργάτη ή συνάδελφο, θα πρέπει να υπολογίζετε σε σημαντικές απώλειες. Μια εμπλοκή δεν σας ευνοεί, γι’ αυτό χειριστείτε τις καταστάσεις με διπλωματία.

Σκορπιός

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Τοξότης

Αισθάνεστε ότι θα πρέπει να επιβραδύνετε λίγο τους ξέφρενους ρυθμούς σας σήμερα και να χαλαρώσετε. Ο οργανισμός σας έχει σημάνει το καμπανάκι του κινδύνου και πρέπει να βρείτε τον χρόνο να υπακούσετε. Στα αισθηματικά σας θα βρεθείτε μπροστά σε διλήμματα που θα αφορούν την συντροφική σας σχέση. Αναζητήστε τις προσωπικές σας ευθύνες για την παρούσα κατάσταση, πριν αποφασίσετε οτιδήποτε…

Αιγόκερως

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Πύρρειος, μια και από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε, ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

Υδροχόος

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Ιχθείς

Κάποια προδοσία, μικρή ή μεγαλύτερη θα βιώσετε φίλοι μου και θα πληγωθείτε, γιατί δεν το περιμένατε. Μην αφήνετε όμως να σας πάρει από κάτω… Δίνοντας βάση την διαίσθηση σας θα καταφέρετε να βρείτε άκρη στις περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.