Αυτές τις «ατάκες» λένε όσοι φοβούνται τη δέσμευση…

Να μας μάθουν τι πραγματικά θέλουμε αλλά και που θέλουμε να πάμε. Τελικά ξέρουμε; Κάποιοι βγάζουν τον καλύτερο εαυτό μας και κάποιοι άλλοι την χειρότερη εκδοχή μας. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν και δεν θέλουν, τους αρέσει έτσι αλλά όχι αλλιώς. Λένε ναι στο φλερτ αλλά όχι στη σχέση. Στη λέξη δέσμευση κάτι παθαίνουν και το όλο ζήτημα είναι πως θα συμπεριφερθούμε κι αν τελικά αξίζει να ασχοληθούμε περισσότερο ή αν αποτελούν ένα ακόμα red flag, εφόσον φοβούνται να δεθούν και να εκφράσουν όλα αυτά που αισθάνονται.

Παρακάτω θα βρεις συγκεντρωμένες 20 ατάκες που θα ακούσεις συχνά από κάποιον ή κάποια που αποφεύγει να δεθεί περισσότερο μαζί σου.

Διότι αν και εσύ με την σειρά σου φοβάσαι τα red flags, εγώ είμαι εδώ για να σε σώσω από ακόμα ένα.

Δεν ψάχνω για κάτι σοβαρό ή μόνιμο αυτή την περίοδο.

Γιατί θες να μπλέξουμε παραπάνω;

Δεν είμαι παιδί για δεσμεύσεις, προτιμώ την ελευθερία μου σε όλα τα επίπεδα.

Δεν είναι δίκαιο να είσαι μαζί μου, δεν θα σου δώσω όλα όσα χρειάζεσαι.

Τι θα αλλάξει αν το ονομάσουμε σχέση; Ωραία δεν περνάμε και έτσι;

Αισθάνομαι πως σου αξίζει κάτι καλύτερο από το να είσαι με μένα.

Υπάρχουν πράγματα που δεν σου έχω πει για εμένα και δυσκολεύομαι αυτή την στιγμή να στα εκφράσω.

Νιώθω μπερδεμένος-μπερδεμένη.

Η σχέση είναι απλά μια ρουτίνα που δεν μου ταιριάζει. Καλύτερα να μην μπει ταμπέλα σε αυτό που έχουμε.

Δεν είμαι τόσο καλά όσο νομίζεις.

Δεν είμαι σε θέση να εμπιστευτώ, έχω περάσει διάφορα.

Θέλω κάτι χαλαρό, άσε και βλέπουμε.

Δεν θέλω να πληγωθεί κανένας από τους δυο μας στο τέλος.

Πριν μπω σε μια σχέση έχω επιλέξει να ζήσω όσες περισσότερες ερωτικές εμπειρίες μπορώ.

Έχω πληγωθεί πολλές φορές στο παρελθόν, δεν είμαι σε θέση να το ξανά ζήσω.

Νομίζω είναι νωρίς να γνωριστείς με την παρέα μου. Βιάζεσαι.

Κι αν με αφήσεις και θελήσεις να γνωρίσεις κάποια άλλη;

Έχεις παρατηρήσει που καταλήγουν πλέον όλες οι σχέσεις; Να μπούμε σε σχέση και μετά να χωρίσουμε;

Πιέζομαι γενικότερα και δεν μου φταις και εσύ σε κάτι.

Θέλω λίγο χρόνο, ίσως αργότερα να είναι καλύτερο το «timing» για εμάς τους δυο.

Μήπως κάτι από τα παραπάνω σου θυμίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο; Εάν ναι, επαναπροσδιόρισε μέσα σου τους λόγους για τους οποίους θα ήθελες να βρίσκεσαι σε σχέση με αυτό το πρόσωπο και ύστερα κάνε στον εαυτό σου την εξής ερώτηση: Τι παραπάνω έχει να μου προσφέρει αυτός ο άνθρωπος που δεν μπορώ να μου το προσφέρω εγώ;

