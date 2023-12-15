Λογαριασμός
«Ανάβουν φωτιές» οι Αυστραλοί πυροσβέστες: Το διάσημο ημερολόγιο που έχει και δύο ομογενείς - Βίντεο & φωτογραφίες

Το ημερολογίο (Australian Firefighters Calendar) έχει συνεισφέρει πολλά εκατομμύρια δολάρια σε υποστήριξη φιλανθωπικών οργανώσεων της Αυστραλίας

πυροσβεστες

Το Ημερολόγιό των Αυστραλών Πυροσβεστών έχει γίνει πλέον θεσμός και επιστρέφει δυναμικά για την 31η συνεχή χρονιά με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικές οργανώσεις της Αυστραλίας.

Η ομάδα των άρτια εκπαιδευμένων πυροσβεστών της Αυστραλίας συμπεριλαμβανομένων και δύο ομογενών... ανάβουν φωτιές.

Ο Σταύρος Γιαννόπουλος και ο Μιχάλης Γαλανός, φωτογραφίζονται χωρίς μπλούζα δείχνοντας τα αψεγάδιαστα κορμιά τους -αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης- έχοντας αγκαλιά αξιολάτρευτα ζωάκια.

Σημειώνεται πως το ημερολογίο (Australian Firefighters Calendar) έχει συνεισφέρει στη συγκέντρωση 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποστήριξη φιλανθωπικών οργανώσεων της Αυστραλίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: πυροσβέστες Αυστραλία
