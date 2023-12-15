Το Ημερολόγιό των Αυστραλών Πυροσβεστών έχει γίνει πλέον θεσμός και επιστρέφει δυναμικά για την 31η συνεχή χρονιά με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικές οργανώσεις της Αυστραλίας.

Η ομάδα των άρτια εκπαιδευμένων πυροσβεστών της Αυστραλίας συμπεριλαμβανομένων και δύο ομογενών... ανάβουν φωτιές.

Ο Σταύρος Γιαννόπουλος και ο Μιχάλης Γαλανός, φωτογραφίζονται χωρίς μπλούζα δείχνοντας τα αψεγάδιαστα κορμιά τους -αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης- έχοντας αγκαλιά αξιολάτρευτα ζωάκια.

Σημειώνεται πως το ημερολογίο (Australian Firefighters Calendar) έχει συνεισφέρει στη συγκέντρωση 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποστήριξη φιλανθωπικών οργανώσεων της Αυστραλίας.

Πηγή: skai.gr

