Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης με Βρετανίδα συγγραφέα, η οποία την κατηγορεί ότι το παιδικό τηλεοπτικό project της πρώτης, «Pearl», παρουσίαζε «εκπληκτικές ομοιότητες» με το δικό της έργο, μια σειρά βιβλίων με ηρωίδα τη μικρή Pearl Power.

Η Δούκισσα του Σάσεξ είχε ανακοινώσει το 2021 πως θα συμμετείχε ως παραγωγός σε animated σειρά για το Netflix, στο πλαίσιο της συμφωνίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων με τον πρίγκιπα Χάρι. Το project όμως ακυρώθηκε λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Μελ Έλιοτ, συγγραφέας και εικονογράφος, δήλωσε πως έστειλε νομική επιστολή στην ομάδα της Μέγκαν, επισημαίνοντας τις ομοιότητες. Παρά τις προσπάθειές της, δεν έλαβε ποτέ απάντηση από την Archewell ή το Netflix.

«Η Μέγκαν είναι φεμινίστρια και υποστηρίζει τις γυναίκες. Έτσι, μ’ απογοήτευσε που κανείς δεν αναγνώρισε τη δουλειά μου. Θα ήθελα να είχα συμβάλει ή να είχα συνεργαστεί μαζί τους», ανέφερε.

Η ίδια ξεκίνησε την ανάπτυξη animation βασισμένο στη δική της “Pearl” το 2019, δύο χρόνια πριν την ανακοίνωση της Δούκισσας.

Αν και η Έλιοτ απέφυγε να δημοσιοποιήσει το θέμα για να μην δεχτεί επιθέσεις από τους φανατικούς υποστηρικτές της Μαρκλ – ιδιαίτερα ευάλωτη εκείνη την περίοδο λόγω προβλημάτων υγείας – πλέον μιλάει ανοιχτά:

«Αυτό ήταν το όνειρό μου. Τώρα, αν συνεχίσω με την “Pearl Power”, ίσως νομίζουν ότι αντέγραψα εγώ».

Η υπόθεση εγείρει εκ νέου ερωτήματα για τις πρωτότυπες ιδέες πίσω από τα project της Μαρκλ, αφού φέτος κατηγορήθηκε και για... «συμπτώσεις» με εκπομπές της Πάμελα Άντερσον και σύμβολα ισπανικού οίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.