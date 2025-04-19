«Morris Mania»: Η μανία για τα σχέδια του Ουίλιαμ Μόρις σαρώνει όλον τον κόσμο

Τα βοτανικά μοτίβα του αναπαράγονται συνεχώς σε κουρτίνες μπάνιου, θήκες τηλεφώνων, σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, σε σπίτια, σε αίθουσες αναμονής οδοντιάτρων και σε εμπορικά κέντρα.

Ένας από τους σημαντικότερους σχεδιαστές υφασμάτων, καλλιτέχνης, συγγραφέας και ποιητής, ο Ουίλιαμ Μόρις (1834-1896) στη σημερινή εποχή έχει γίνει viral και μία νέα έκθεση στην Γκαλερί που φέρει το όνομά του, στη William Morris Gallery, στο Λονδίνο αναδεικνύει πώς επηρέασε γενιές σχεδιαστών, κατασκευαστών και καταναλωτών.

Η έκθεση με τίτλο «Morris Mania» εξερευνά το έργο του Βρετανού σχεδιαστή υφασμάτων και τη δημοτικότητα που συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς τα μοτίβα του είναι πλέον προσιτά, αγαπημένα και διαθέσιμα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν κατάφερε στη διάρκεια της ζωής του.

«Αυτό έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της μαζικής παραγωγής, των σχεδίων που δημιουργούνται από υπολογιστή, του παγκόσμιου καπιταλισμού και της περιβαλλοντικής κρίσης» αναφέρεται στην περιγραφής της έκθεσης που επιμελήθηκε ο Χάντριαν Γκάραρντ διευθυντής της Γκαλερί Ουίλιαμ Μόρις.

Αντικείμενα από την Γκαλερί και από ιδιωτικές και δημόσιες διεθνείς συλλογές, μεταξύ άλλων ένα κάθισμα με σχέδια «Τριαντάφυλλου» από τον Βρετανικό Στόλο των Πυρηνικών Υποβρυχίων της δεκαετίας του 1980, αθλητικά παπούτσια με μοτίβο «Ιτιάς» και δημιουργίες του οίκου Loewe εμπνευσμένες από τα σχέδια του Ουίλιαμ Μόρις παρουσιάζονται στην έκθεση μαζί με δωρεές από το κοινό.

Οι επισκέπτες καλούνται να συνεχίσουν να δανείζουν και να δωρίζουν τα δικά τους αντικείμενα με σχέδια του Μόρις καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Το ντοκιμαντέρ Wallpaper (2025), έργο που ανατέθηκε στη Νάταλι Κουμπίδης Μπρέιντι που προβάλλεται στο πλαίσιο της έκθεσης διερευνά πώς τα σχέδια του Ουίλιαμ Μόρις έχουν χρησιμοποιηθεί στην ιστορία της οθόνης. Πρόκειται για μοντάζ σκηνών από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση που αποκαλύπτει το ποικίλο και μερικές φορές εκπληκτικό εύρος αφηγήσεων, σκηνικών και διαθέσεων που δημιουργεί ο σχεδιαστής.

Ο Ουίλιαμ Μόρρις ήταν ένας πρωτοπόρος σχεδιαστής, συγγραφέας, κοινωνικός ακτιβιστής και οικολόγος, ο οποίος εισήγαγε μια νέα και άμεσα αναγνωρίσιμη οπτική αισθητική στους βρετανικούς εσωτερικούς χώρους. Πρωτοστάτησε σε μια νέα προσέγγιση στον σχεδιασμό και την κατασκευή, υπερασπίζοντας τη χειροτεχνία σε μια περίοδο της βρετανικής ιστορίας όπου η βιομηχανική μαζική παραγωγή βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.

Γεννήθηκε στο Γουόλθαμστοου στο ανατολικό Λονδίνο και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου ανέπτυξε πάθος για το παρελθόν.

Μετά το Πανεπιστήμιο, ο Μόρις ξεκίνησε μαθητεία με τον νεογοτθικό αρχιτέκτονα Τζορτζ Έντμουντ Στριτ, την οποία εγκατέλειψε. Με την ενθάρρυνση του καλλιτέχνη Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτι (1828-1882), ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. Ο Μόρις βοήθησε τον Ροσέτι και τον Μπερν - Τζόουνς στη ζωγραφική των τοιχογραφιών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τον Απρίλιο του 1861, ο Μόρις ίδρυσε την Morris, Marshall, Faulkner & Co., με έξι συνεργάτες. Αφού γνώρισε αρχικά επιτυχία, η εταιρεία είδε μια σοβαρή πτώση στα κέρδη λόγω μιας οικονομικής ύφεσης στα τέλη της δεκαετίας του 1860. Καθώς ο Μόρις εργαζόταν σκληρά τη δεκαετία του 1870 για να αναπτύξει μια πιο ποικιλόμορφη γκάμα προϊόντων που θα απευθυνόταν σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση, η επιχείρηση άρχισε να βελτιώνεται. Χειροποίητα υφάσματα και ολοκληρωμένα σχέδια εσωτερικής διακόσμησης πωλούνταν σε πλούσιους πελάτες, ενώ μια σειρά από φθηνότερα προϊόντα κατασκευάζονταν για τους λιγότερο εύπορους, όπως σε κεντήματος και απλά έπιπλα, όπως η καρέκλα του Σάσσεξ, βασισμένη σε παραδοσιακό σχέδιο της χώρας. Με τον Μόρις επικεφαλής η εταιρεία πέρασε στα χέρια του και μετονομάστηκε σε Morris & Co.

Πέρα από τον τομέα του σχεδιασμού, ο Ουίλιαμ Μόρις είχε μεγάλο αντίκτυπο στη βρετανική πολιτιστική ζωή, ήταν ηγετική φυσιογνωμία του πρώιμου σοσιαλιστικού κινήματος επηρεάζοντας τις ιδέες για την κοινωνική μεταρρύθμιση, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και τι σημαίνει να ζεις μια γεμάτη ζωή.

Η έκθεση «Morris Mania» εγκαινιάστηκε στις 5 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

