Τα δύο ζώδια που μπαίνουν σε περίοδο τύχης, αναγνώρισης και αφθονίας μέχρι τις αρχές Ιουνίου

Δύο ζώδια προσελκύουν αφθονία και τύχη καθώς ο Άρης μπήκε σήμερα στον Λέοντα και θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς μέχρι τις 17 Ιουνίου. Ο Άρης ευνοεί με την ορμή του αυτούς που τολμούν να ρισκάρουν. Με κυβερνήτη τον Ήλιο, η ενέργεια του Λέοντα θα ρίξει τα φώτα σε αυτά τα δύο ζώδια γιατί τα θέλει πρωταγωνιστές.

Καρκίνος

Καρκίνε, ο Άρης στον Λέοντα σας εκτοξεύει σε μια τυχερή νέα εποχή από τις 18 Απριλίου έως τις 17 Ιουνίου 2025. Όταν ο Άρης έκανε ανάδρομη πορεία στο ζώδιό σας νωρίτερα φέτος, κληθήκατε να επανεξετάσετε το συναισθηματικό σας παρελθόν για να ανακτήσετε τη δύναμή σας και να αναγεννηθείτε από μέσα προς τα έξω. Ίσως ελπίζατε ότι ο κόσμος θα έβλεπε πόσο μακριά έχετε φτάσει ή πόσο σκληρά έχετε εργαστεί. Ακόμα κι αν είχατε αυτό που θέλατε, κάτι έλειπε, η αναγνώριση. Ο ανάδρομος Άρης απομάκρυνε τις ξεπερασμένες πτυχές της ταυτότητάς σας που εξαρτιόνταν από την έγκριση των άλλων. Τώρα, η αυτοεκτίμησή σας έρχεται από μέσα και όχι από τρίτους. Η νέα εποχή για σας δεν έχει να κάνει μόνο με κέρδη, σεβασμό ή με το να βρείτε το σωστό ταίρι. Έχει να κάνει με τις βάσεις που θέτετε για να νιώσετε πραγματικά πλήρεις. Η επιτυχία που έρχεται απλώς επιβεβαιώνει το ποιος είστε.

Σκορπιός

Μία νέα αρχή προμηνύεται για τα οικονομικά σας και όχι μόνο. Χάρη και στη Νέα Σελήνη στο ζώδιο των Διδύμων ενεργοποιούνται θέματα ψυχολογικής και υλικής ασφάλειας. Μία δεύτερη πηγή εσόδων ή η προσέλκυση κάποιου επενδυτή για κάποιο έργο που ετοιμάζετε είναι μερικά από τα πιθανά σενάρια. Εστιάζετε στην σταθεροποίηση όσων πηγών εσόδων έχετε και στην ορθή διαχείριση των πόρων σας – όχι μόνο χρήματα, αλλά και γνωριμίες, γνώσεις και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για να αυξήσετε τα έσοδά σας ή να σταθεροποιήσετε το εισόδημά σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει και αλλαγή εργασίας προκειμένου να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο!

