Στα Χανιά βρίσκονται για τις διακοπές του Πάσχα, ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, όπως μεταδίδει το zarpanews.

Οι δημοφιλείς ηθοποιοί, ξεφεύγοντας από τις υποχρεώσεις των σήριαλ που πρωταγωνιστούν βρέθηκαν στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Κίσσαμο τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής βρέθηκαν στο παζάρι στην Κίσσαμο, ενώ παρακολούθησαν την ακόλουθα του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Πλάτανο Κισσάμου, συνοδευόμενοι από φίλους.

Πηγή: skai.gr

