Η εταιρεία κόμικ και ταινιών Marvel Comics (θυγατρική της Disney) θα παρουσιάσει τον πρώτο της ομοφυλόφιλο Spider-Man ως την τελευταία παραλλαγή του υπερήρωα στο Spider-Verse, το «αραχνοσύμπαν», όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός «αραχνάνθρωποι».



Η Marvel θα παρουσιάσει τον πρώτο της γκέι Spider-Man, έναν νέο χαρακτήρα που ονομάζεται Web-Weaver, στο επερχόμενο πέμπτο τεύχος της σειράς Edge of Spider-Verse, που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο.



Ο συγγραφέας του Edge of Spider-Verse #5, Στίβ Φοξ, παρουσίασε μια εικόνα του πρώτου γκέι Spider-Man της Marvel, Web-Weaver, στον λογαριασμό του στο Twitter. "Κάτι που συνειδητοποίησα αμέσως όταν συνέλαβα τον Web-Weaver είναι ότι δεν μπορεί -- και δεν πρέπει -- να εκπροσωπεί ΟΛΟΥΣ τους ομοφυλόφιλους άντρες", έγραψε ο Φοξ.

"Κανένας μεμονωμένος χαρακτήρας δεν μπορεί. Η άφοβα γυναικεία του ταυτότητα είναι κεντρική για το ποιος είναι, αλλά δεν είναι η ΙΣΤΟΡΙΑ...την οποία μπορείτε να ζήσετε προσωπικά το Σεπτέμβριο!" πρόσθεσε.



Ο χαρακτήρας που σχεδιάστηκε ως Web-Weaver δημιουργήθηκε από τον Κρις Άνκα που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έμπνευσή του ήταν διάσημοι σχεδιαστές μόδας. "Από την αρχή, κοίταξα πολλούς ΜακΚουίν και Μιγκλέρ ως έμπνευση", έγραψε ο Άνκα στις 23 Ιουνίου.



Στη μαύρη, λευκή και χρυσή στολή του νέου γκέι αραχνάνθρωπου διακρίνονται βάτες, η στολή με όρθιο λαιμό, αλλά και «τελειώματα» με δαντέλα και φαρδιά μανίκια.

