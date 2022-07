Ο τραγουδιστής των Muse μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ πήγε... ακάλεστος σε γάμο -Δείτε βίντεο

Οι Muse επέστρεψαν στην Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης για μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο OAKA και αποχαιρέτησαν το κοινό λίγο πριν τις 23.30 -όπως κάνουν πάντα- με το Knights of Cydonia, ωστόσο η βραδιά για τον τραγουδιστή του συγκροτήματος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς, αντί να γυρίσει στο ξενοδοχείο ή να φύγει μαζί με τους υπόλοιπoυς για το αεροδρόμιο, έβαλε ένα πουκάμισο που το λες και τουριστικό και πήγε ακάλεστος στη δεξίωση ενός γάμου!

Μάλιστα, το ανέβασε ο ίδιος στο instagram μαζί με ένα βίντεο που παρουσιάζει τις χορευτικές του φιγούρες!

«Μόλις… ρόκαρα με ένα εκπληκτικό κοινό στην Αθήνα. Είστε οι καλύτεροι. Και μόλις ήρθα ακάλεστος έναν ελληνικό γάμο, δεν έχω ιδέα που είμαι. Η ζωή είναι ωραία» έγραψε.

Οι Muse περιοδεύουν αυτή την εποχή στην Ευρώπη και τον Αύγουστο θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Will of The People. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τρία single ενώ παίζουν ζωντανά άλλο ένα (το έπαιξαν και στο OAKA) με τίτλο Kill or be Killed. Ακολουθεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Matt Bellamy, ένα που ανέβασε σε story η σύζυγος του, Elle, στο instragram και μία φωτογραφία από το παρεάκι σε πλήρη διάταξη.

