Τρεις νεκροί από ισραηλινή επιδρομή στα νότια σύνορα του Λιβάνου

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς διέφυγε σήμερα από μια ισραηλινή επιδρομή εναντίον του στον Λίβανο, ανάφερε μια παλαιστινιακή πηγή ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο, με διασώστες να κάνουν λόγο για δύο αμάχους νεκρούς.

Το πλήγμα διεξήχθη στο χωριό Τζάντρα, νότια της Βηρυτού, σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων από τη ζώνη εχθροπραξιών στα σύνορα Ισραήλ- Λιβάνου μεταξύ της Χεζμπολάχ, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς και του ισραηλινού στρατού.

Η παλαιστινιακή πηγή ασφαλείας έκανε λόγο για μια «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς», η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τον Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του αξιωματούχου που στοχοθετήθηκε.

Λιβανέζοι διασώστες ανέφεραν στο AFP ότι η επιδρομή, η οποία στοχοθέτησε ένα όχημα, στοίχισε τη ζωή σε έναν Λιβανέζο πλανόδιο πωλητή λαχανικών και έναν Σύρο, που κυκλοφορούσε με μηχανή.

Δεν είναι γνωστό εάν ο αξιωματούχος επέβαινε στο αυτοκίνητο τη στιγμή της επιδρομής.

Είναι η δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα πριν από 4 μήνες που πλήγματα, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ, στοχοθετούν ζώνες πέραν του νότιο τμήματος του Λιβάνου, όπου η Χεζμπολάχ έχει αναπτυχθεί και όπου επικεντρώνονται οι ισραηλινές επιδρομές.

Τη 2α Ιανουαρίου, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάλεχ Αρούρι, σκοτώθηκε σε μια επίθεση με ντρόουν που αποδίδεται στο Ισραήλ στα νότια περίχωρα της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του Λιβάνου ανέφερε πως ένα «εχθρικό ντρόουν στοχοθέτησε ένα όχημα» στην Τζάντρα, κάνοντας λόγο για «θύματα» χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο είδε ένα αυτοκίνητο να έχει καταστραφεί και δίπλα μια μοτοσικλέτα καμένη.

Σε διάστημα 4 μηνών, 229 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του AFP. Από την ισραηλινή πλευρά, 15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.