Μαρία Σολωμού: Ποζάρει με τις φίλες της 30 χρόνια μετά - Το «κλικ» από την εφηβεία τους

Η αγαπημένη ηθοποιός, συνεχίζει να είναι ακόμα και σήμερα 16 ετών – ή τουλάχιστον, ίδια με τότε.

Δύο φωτογραφίες με αγαπημένες παιδικές της φίλες ανέβασε η Μαρία Σολωμού στο Instagram. Η πρώτη φωτογραφία είναι από τότε που ήταν 16 χρονών και η δεύτερη σε παρόμοια πόζα σήμερα, 30 χρόνια μετά στην παραλία.

«Το βαριόμασταν το Λουτράκι, αλλά ήταν Πάσχα κι εμείς 16 οπότε δε μας ρώταγαν…… Παρόλα αυτά πάντα περνάγαμε καλά τελικά ….. στο μπαλκόνι της Ζιζής Κυριακή του Πάσχα με τους μπαμπάδες να ψήνουν και τις μαμάδες να μας παρακαλούν να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία …… 30 χρόνια μετά …εκεί εμείς!!! Με κάτι δεκαεξάχρονα δικά μας πια,να προσπαθούμε να θυμηθούμε εκείνη την παλιά την πόζα….. Δεν την πετύχαμε ακριβώς αλλά δεν πειράζει….. you get the picture!!!!!!!», έγραψε η γνωστή ηθοποιός.

Δείτε τις φωτογραφίες με τις τρεις φίλες τότε και τώρα

Πηγή: skai.gr

