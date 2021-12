H Μαράια Κάρεϊ, είναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων, αφού το τραγούδι της "All I want for Christmas" αποτελεί το μεγαλύτερο hit όλων των εποχών σε εορταστικό τραγούδι και το μεγαλύτερο της καριέρας της φυσικά.

Στο φετινό της χριστουγεννιάτικο show το οποίο ήταν μια απίστευτη υπερπαραγωγή για το Apple Tv, αποφάσισε να κάνει πάταγο με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα φόρεμα Dolce & Cabbana που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εκείνη και χρειάστηκε ειδική μεταφορά με τροχήλατο λόγω του βάρους του, μιας και ζύγιζε 27 κιλά.

Το απίστευτα λαμπερό golden φόρεμά της, ήταν αντίστοιχο των πανάκριβων σκηνικών της, στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο show που έχει γίνει ποτέ.

Αλλωστε κάθε χρόνο θέλει να ανανεώνει το chrismas spirit που περιβάλλει τη μεγαλύτερη επιτυχία της. Σε συνέντευξή της στη Vogue, η σταρ δήλωσε πως το φόρεμα χρειάστηκε 250 ώρες για να ραφτεί και τουλάχιστον έξι άτομα χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά του στο καμαρίνι της λόγω του βάρους του.

«Οι κρύσταλλοι και οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν δεν είχαν το συνηθισμένο βάρος. 'Ηταν μεγαλοπρεπές αλλά πόνεσα απίστευτα μέχρι να το φορέσω. Οι περισσότεροι μου έλεγαν πως υπερβάλω με το βάρος του φορέματος, μέχρι που μερικοί δοκίμασαν να το κρατήσουν έστω για λίγο". Βέβαια όταν την ρώτησαν αν λόγω του βάρους είχε πρόβλημα με τις αναπνοές της την ώρα που τραγουδούσε, δήλωσε απλά πως είναι συνηθισμένη.

Πηγή: I Love Style

