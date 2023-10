Maluma: Ο τραγουδιστής θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας

Το βράδυ της Πέμπτης στην Ουάσιγκτον, ο Κολομβιανός σούπερ σταρ Mαλούμα έκανε μια συγκινητική ανακοίνωση.

Ο 29χρονος τραγουδιστής περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του Susana Gomez.

«Άνθρωποί μου, σας έχω μια έκπληξη απόψε. Σήμερα θα κάνουμε την παγκόσμια πρεμιέρα του επόμενου μου βίντεο», είπε ο Κολομβιανός.

«Θα γίνετε μάρτυρες για κάτι που κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν είδε ακόμη», συνέχισε προσθέτοντας «θα μείνω εδώ μαζί σας και θα δω αυτή την έκπληξη μαζί σας».

Οι θαυμαστές του όπως και ο ίδιος, που έβλεπε το βίντεο κλαίγοντας, ενθουσιάστηκαν.

Το βίντεο έδειχνε το ζευγάρι να βιώνει το ταξίδι της εγκυμοσύνης του.

Από την επίσκεψη στον γιατρού μέχρι την ανακοίνωση στην οικογένεια και την αναφορά στο όνομα του παιδιού, το οποίο όπως αποκαλύφθηκε είναι κοριτσάκι.

