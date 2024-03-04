Σαν σήμερα, πριν από 5 χρόνια, πέθανε ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της δεκαετίας του ’90, αντικείμενο του πόθου για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη.

Στις 4 Μαρτίου του 2019, ο σταρ του Beverly Hills 90210 Λουκ Πέρι (Luke Perry) πέθανε χτυπημένος από βαρύ εγκεφαλικό, σε ηλικία μόλις μόλις 52 ετών.

Ο Πέρι έγινε διάσημος παίζοντας τον «επαναστάτη» Ντύλαν ΜακΚέι (Dylan McKay) στην τηλεοπτική σειρά Beverly Hills, 90210 από το 1990 έως το 1995 και ξανά από το 1998 έως το 2000.

Ο ρόλος του Dylan ήταν τόσο παγκοσμίως γνωστός, που είχε μέχρι και δική του διαφήμιση.

Luke Perry was so popular in 1991 that he even got his OWN commercial. “Everybody knows about Dylan McKay”. pic.twitter.com/18AmbJ7RZ0 — Rewatching 90210 in 2024 (@rewatching90210) March 3, 2024

Το δίλημμα που επικρατούσε τότε για εκατομμύρια τηλεθεάτριες ήταν ένα: «Ντίλαν ή Μπράντον;», όπου το κολεγιόπαιδο Μπράντον έπαιζε ο επίσης γόης της εποχής Jason Priestley.

Τότε χαλούσαν μέχρι και φιλίες για τέτοια ζητήματα καρδιάς.

Remembering #LukePerry who passed away on this day in 2019.🎬 pic.twitter.com/iW2M9VxIAq — CoryKarma (@CoryKarma) March 4, 2024

Μετά την σειρά, ο Πέρι εμφανίστηκε τα επόμενα χρόνιχα σε διάφορες ταινίες και σειρές.

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο Once Upon a Time in Hollywood (2019), του Κουέντιν Ταραντίνο.

Κεντρική φωτό @beverly.hills._90210

Πηγή: skai.gr

