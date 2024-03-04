Λογαριασμός
Λουκ Πέρι: Ο γόης «ίνδαλμα» των 90s που είχε διχάσει τις τηλεθεάτριες - «Ντίλαν ή Μπράντον;» 

Σαν σήμερα το 2019, ο σταρ του  Beverly Hills 90210 πέθανε χτυπημένος από βαρύ εγκεφαλικό, σε ηλικία μόλις μόλις 52 ετών

Λουκ Πέρι (Luke Perry)

Σαν σήμερα, πριν από 5 χρόνια, πέθανε ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της δεκαετίας του ’90, αντικείμενο του πόθου για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη. 

Στις 4 Μαρτίου του 2019, ο σταρ του Beverly Hills 90210 Λουκ Πέρι (Luke Perry) πέθανε χτυπημένος από βαρύ εγκεφαλικό, σε ηλικία μόλις μόλις 52 ετών.

Ο Πέρι έγινε διάσημος παίζοντας τον «επαναστάτη» Ντύλαν ΜακΚέι (Dylan McKay) στην τηλεοπτική σειρά Beverly Hills, 90210 από το 1990 έως το 1995 και ξανά από το 1998 έως το 2000.

Ο ρόλος του Dylan ήταν τόσο παγκοσμίως γνωστός, που είχε μέχρι και δική του διαφήμιση. 

Το δίλημμα που επικρατούσε τότε για εκατομμύρια τηλεθεάτριες ήταν ένα: «Ντίλαν ή Μπράντον;», όπου το κολεγιόπαιδο Μπράντον έπαιζε ο επίσης γόης της εποχής Jason Priestley.

Τότε χαλούσαν μέχρι και φιλίες για τέτοια ζητήματα καρδιάς.  

Μετά την σειρά, ο Πέρι εμφανίστηκε τα επόμενα χρόνιχα σε διάφορες ταινίες και σειρές.

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο Once Upon a Time in Hollywood (2019), του Κουέντιν Ταραντίνο.

