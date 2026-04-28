Λίζα Κούντροου: Οι σεναριογράφοι στα «Φιλαράκια» είχαν...φαντασιώσεις για Άνιστον και Κοξ

Η Λίζα Κούντροου προχώρησε ξανά σε αποκαλύψεις για τα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς «Friends» («Φιλαράκια»), υποστηρίζοντας ότι η ομάδα των σεναριογράφων –που αποτελούνταν κυρίως από άντρες– έκανε ανοιχτά σχόλια και συζητήσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο για τις συμπρωταγωνίστριές της.

Η 62χρονη ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της εκκεντρικής «Φίμπι Μπουφέ», συμμετείχε σε όλα τα επεισόδια της σειράς κατά τη διάρκεια της δεκαετούς πορείας της. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει, η ατμόσφαιρα στα γυρίσματα διέφερε αρκετά από το ανάλαφρο κλίμα που έβλεπαν οι τηλεθεατές.

Lisa Kudrow claims the Friends writing team were 'mostly men' who 'stayed up late at night to discuss their sexual fantasies about Jennifer Aniston and Courteney Cox' https://t.co/3yFOsbb79w — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 28, 2026

Όπως εξήγησε, κάθε επεισόδιο διάρκειας περίπου 22 λεπτών μπορούσε να απαιτήσει έως και έξι ώρες γυρισμάτων, παρουσία κοινού περίπου 400 ατόμων στο στούντιο στο Λος Άντζελες. «Υπήρχαν σίγουρα κακίες που συνέβαιναν στα παρασκήνια», αποκάλυψε.

Μιλώντας για την πίεση των γυρισμάτων, τόνισε ότι οι σεναριογράφοι αντιδρούσαν έντονα όταν κάτι δεν πήγαινε όπως το ήθελαν: «Μην ξεχνάτε ότι γράφαμε μπροστά σε ζωντανό κοινό 400 ατόμων και αν χαλούσες μια ατάκα ή δεν είχε την αντίδραση που ήθελαν, μπορούσαν να πουν: “Δεν μπορεί να διαβάσει αυτή η σκύλα; Δεν προσπαθεί καν. Μου χάλασε την ατάκα”».

Η ηθοποιός υποστήριξε επίσης ότι οι γυναίκες πρωταγωνίστριες της σειράς -κυρίως η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ- γίνονταν συχνά αντικείμενο ακατάλληλων συζητήσεων από τους σεναριογράφους.

«Οι άντρες έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά και συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ και την Κόρτνεϊ. Ήταν έντονο». Και πρόσθεσε: «Μπορούσε να γίνει σκληρό, αλλά αυτοί οι τύποι –και ήταν κυρίως άντρες– κάθονταν μέχρι τις 3 το πρωί προσπαθώντας να γράψουν τη σειρά. Έτσι, η δική μου στάση ήταν “πείτε ό,τι θέλετε για μένα πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει σημασία”».

Πηγή: skai.gr

