Λίζα Κούντροου: Η αποκάλυψη της «Φοίβη» – «Ένιωθα δεύτερη» στα Φιλαράκια 

Η Λίζα Κούντροου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη για τη θέση της στο καστ της θρυλικής σειράς «Φιλαράκια». Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι για χρόνια ένιωθε στο περιθώριο, παρά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η αγαπημένη «Φοίβη» εξήγησε ότι δεν απολάμβανε την ίδια αναγνώριση με τους συμπρωταγωνιστές της, όπως η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ ΛεΜπλάνκ, ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι και ο Ντέιβιντ Σουίμερ, οι οποίοι επισκίαζαν τη δική της δημοτικότητα ακόμη και την περίοδο που η σειρά βρισκόταν στο απόγειό της.

Όπως αποκάλυψε, η αίσθηση αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στο κοινό, αλλά επεκτεινόταν και στο επαγγελματικό της περιβάλλον, καθώς ακόμη και στο πρακτορείο που την εκπροσωπούσε, υπήρχαν τμήματα που την αποκαλούσαν απλώς…«η έκτη Friend».

«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κάποιο σαφές πλάνο ή προσδοκία για την καριέρα της, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους της που κατάφεραν να αξιοποιήσουν τη δημοτικότητα της σειράς και να εξασφαλίσουν σημαντικούς κινηματογραφικούς ρόλους. Η ίδια ένιωθε πως υπήρχε μια γενική αντίληψη ότι ήταν απλώς «τυχερή που βρέθηκε στη σειρά», χωρίς να υπάρχει περαιτέρω πίστη στις δυνατότητές της.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει όταν συμμετείχε στην κινηματογραφική επιτυχία «Ανάλυσέ το» το 1999, γεγονός που της άνοιξε νέες επαγγελματικές πόρτες και οδήγησε σε πιο εμπορικές προτάσεις, κυρίως σε ρομαντικές κωμωδίες, αν και η ίδια δεν ένιωθε ότι ταίριαζε σε αυτό το προφίλ. Μέχρι τότε, οι περισσότερες προτάσεις που λάμβανε αφορούσαν μικρούς ή ανεξάρτητους ρόλους, γεγονός που ενίσχυε την αίσθηση ότι δεν είχε την ίδια μεταχείριση με τους υπόλοιπους του καστ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις των ηθοποιών για ίσες αμοιβές, οι οποίες κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία με τεράστιες αυξήσεις, φτάνοντας τελικά το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά επεισόδιο για κάθε πρωταγωνιστή στις τελευταίες σεζόν. Ωστόσο, φήμες ότι η ίδια είχε ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία δημιούργησαν εντάσεις με το πρακτορείο της, κάτι που η ίδια διέψευσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν η πρωτεργάτρια αυτής της κίνησης.

Lisa Kudrow says ‘nobody cared about me’ and that she was called ‘the sixth Friend’ on hit sitcom https://t.co/7N1jIeSn6s pic.twitter.com/5XWLNPppd7 — New York Post (@nypost) April 6, 2026

Μιλώντας και για τον ρόλο της «Φοίβης», η Κούντροου παραδέχτηκε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να ταυτιστεί με τον χαρακτήρα, καθώς της φαινόταν πολύ διαφορετικός από την ίδια. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, άρχισε να τον κατανοεί καλύτερα και να βρίσκει κοινά στοιχεία, ενώ απέρριψε την άποψη ότι η «Φοίβη» ήταν απλώς «χαζούλα», εξηγώντας ότι επρόκειτο για έναν χαρακτήρα που απλώς δεν ακολουθούσε τους συμβατικούς κανόνες.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα της βήματα, η Λίζα Κούντροου κατάφερε να χτίσει μια σταθερή και επιτυχημένη πορεία μετά τα «Φιλαράκια», με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σειρά «The Comeback».

Πηγή: skai.gr

