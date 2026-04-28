Φαίη Σκορδά-Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Η πρώτη κοινή επίσημη εμφάνιση και ο γάμος

Μετά από μια σχέση που μετρά σχεδόν πέντε χρόνια, η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να εμφανιστούν για πρώτη φορά επίσημα μαζί σε δημόσια εκδήλωση.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε επετειακή εκδήλωση του Make-A-Wish Ελλάδος, μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, που συγκέντρωσε πλήθος γνωστών προσώπων. Η κοινή τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς τα φλας των φωτογράφων στράφηκαν αμέσως πάνω τους, με τους δυο τους να δείχνουν χαλαροί και ευδιάθετοι.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της αρχιτεκτονικής, έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και τις κοσμικές εμφανίσεις. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία του δίπλα στη γνωστή παρουσιάστρια αποτέλεσε μια σπάνια εξαίρεση, που σχολιάστηκε έντονα τόσο από τα μέσα όσο και από το κοινό.

Από την πλευρά της, η Φαίη Σκορδά έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή, κρατώντας τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το πρόσωπό της. Ωστόσο, η πρόσφατη κοινή εμφάνιση φαίνεται πως σηματοδοτεί μια νέα φάση για το ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, οι δυο τους βρίσκονται πολύ κοντά στο να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Συγκεκριμένα, φέρεται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενός πολιτικού γάμου μέσα στους επόμενους μήνες, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Αν και δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, το ζευγάρι φαίνεται να προχωρά με σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ήδη συζητήσει τις λεπτομέρειες της τελετής. Πηγές αναφέρουν πως μετά τον γάμο θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι, όπου θα γιορτάσουν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για μια ήρεμη και ισορροπημένη σχέση, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Η Φαίη Σκορδά φαίνεται να έχει βρει στο πρόσωπο του Αλέξανδρου Αθανασιάδη έναν άνθρωπο που της προσφέρει σταθερότητα και διακριτικότητα, στοιχεία που, όπως όλα δείχνουν, εκτιμά ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.