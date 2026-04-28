Μια ιδιαίτερα αγχωτική στιγμή βίωσε η Σαρλίζ Θερόν, όταν συμμετείχε σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας του Netflix και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη… έκπληξη.

Η διάσημη ηθοποιός πήρε μέρος σε ένα «mystery box challenge» μαζί με τον Τέιρον Έγκερτον (Taron Egerton), με αφορμή τη νέα τους ταινία «Apex». Στη συγκεκριμένη δοκιμασία, οι συμμετέχοντες καλούνται να αγγίξουν αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε κλειστά κουτιά και να τα αναγνωρίσουν χωρίς να τα βλέπουν.

Charlize Theron (justifiably) losing her mind over this snake 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) April 27, 2026

Η Σαρλίζ Θερόν, χωρίς να γνωρίζει τι την περιμένει, έβαλε τα χέρια της στο κουτί και σχεδόν αμέσως κατάλαβε πως το αντικείμενο που άγγιζε δεν ήταν στατικό. Η αίσθηση της κίνησης την μπέρδεψε αρχικά, ενώ προσπάθησε να μαντέψει περί τίνος πρόκειται, χωρίς όμως να καταφέρει να το προσδιορίσει.

Η κατάσταση άλλαξε όταν αποφάσισε να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό του κουτιού. Τότε συνειδητοποίησε πως είχε στα χέρια της ένα ζωντανό φίδι, γεγονός που την έκανε να αντιδράσει έντονα και αυθόρμητα, μην μπορώντας να κρύψει την ταραχή της.

Εμφανώς σοκαρισμένη, εξέφρασε την ανησυχία της για το αν το φίδι θα μπορούσε να της επιτεθεί, καθώς όπως παραδέχτηκε το είχε ήδη αγγίξει και πιθανόν να το είχε πιέσει σε κάποιο ευαίσθητο σημείο. Λίγο αργότερα, οι υπεύθυνοι της εξήγησαν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

Όπως αποκαλύφθηκε, επρόκειτο για έναν πύθωνα. Παρότι το είδος δεν θεωρείται επικίνδυνο, η ίδια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την όψη του, σχολιάζοντας πως της φάνηκε πιο «επιθετικό» σε σύγκριση με άλλα φίδια που έχει δει στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

