Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και άλλοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ πανηγύρισαν για τη νίκη του Λούλα

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι μεταξύ των πολλών προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ που ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο αριστερός πρώην ηγέτης της χώρας, κέρδισε τις εκλογές έναντι του ακροδεξιού νυν προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία αποτελεί μια ευκαιρία να αλλάξει η πορεία της ιστορίας, όχι μόνο για τη Βραζιλία και τον Αμαζόνιο, αλλά και για τον κόσμο».

The outcome of the Brazilian election presents an opportunity to change the course of history, not just for Brazil & the Amazon, but for the world.

(📷: João Paulo Krajewski) pic.twitter.com/twRASHWg2G