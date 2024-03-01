Ένα μοντέλο του «Playboy» δεν έκανε και τόσο κολακευτικές αποκαλύψεις για τον Leonardo DiCaprio μετά το φιλί που μοιράστηκε μαζί του σε νυχτερινή έξοδο στο Λος Άντζελες.

Η 22χρονη Hieke Konings ισχυρίζεται ότι φίλησε τον 49χρονο αστέρα του Χόλιγουντ σε ένα νυχτερινό κέντρο, αλλά τον χαρακτήρισε «περίεργο και γερασμένο».

Εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο της ολλανδικής έκδοσης του «Playboy» θυμήθηκε τη νύχτα που γνώρισε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό.

Playboy model, 22, slams Leonardo DiCaprio, 49, as 'too weird and old' after kissing him in a club and claims actor has bizarre bedroom preference https://t.co/8MrzuTykcQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 1, 2024

Η Hieke δήλωσε: «Ήταν σε ένα κλαμπ στο Λος Άντζελες, ένα κλαμπ στο οποίο μπαίνεις μόνο με πρόσκληση». Εξήγησε πως ο μάνατζερ του ηθοποιού την έφερε στο τραπέζι του σταρ, λέγοντάς της: «Ο Leo θέλει να σου μιλήσει».

Η Hieke βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στη διάσημη φήμη του Leonardo DiCaprio ότι βγαίνει μόνο με μοντέλα κάτω των 25 ετών, με τον πρωταγωνιστή του «Τιτανικού» να παραδέχεται ότι είναι «ένοχος».

Στη συνέχεια, οι δυο τους φιλήθηκαν, αλλά η Hieke χαρακτήρισε το φιλί μέτριο, αναφέροντας: «Ήταν εντάξει, αλλά σίγουρα όχι το καλύτερο που είχα ποτέ». Στη συνέχεια την κάλεσαν να πάει σπίτι με τον σταρ του «Killers Of The Flower Moon», αλλά τον απέρριψε.

Η Hieke δήλωσε: «Φάνηκε να είναι σοκαρισμένος. Φυσικά, δεν το είχε συνηθίσει. Όταν του είπα ότι δεν τον ήξερα αρκετά καλά, απάντησε γλυκά. Το σέβομαι αυτό». Και πρόσθεσε: «Μετά από αυτό στράφηκε σε μια άλλη κοπέλα και την πήρε σπίτι του».

Η Hieke είπε ότι ενώ δεν είχε κοιμηθεί με τον Leonardo DiCaprio, ωστόσο γνώριζε από φίλες της, που είχαν περάσει τη νύχτα μαζί του, ότι έχει κάποιες περίεργες προτιμήσεις στην κρεβατοκάμαρα.

«Μια φίλη μου μου είπε ότι κατά τη διάρκεια του σεξ έβαλε ένα μαξιλάρι στο κεφάλι της για να μην τον ακούσει», ενώ κάποια της εκμυστηρεύτηκε ότι είναι «παράξενος και μεγάλος».

Πηγή: skai.gr

