Ο Τζον Μπον Τζόβι επιβεβαίωσε τον γάμο του γιου του Τζέικ (Jake Bongiovi) με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες έκανε το γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι η 21χρονη πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» και ο 22χρονος γιος του θρύλου της ροκ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», το ζευγάρι επέλεξε «μια πολύ διακριτική, ρομαντική τελετή με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να είναι μαζί του». Επίσης, ανέφερε ότι σχεδιάζει μια μεγαλύτερη τελετή αργότερα φέτος.

Love is in the air! 💍👀



Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 28, 2024

«Είναι υπέροχοι, είναι πραγματικά φανταστικοί. Ήταν ένας πολύ κλειστός γάμος και η νύφη ήταν πανέμορφη», δήλωσε ο τραγουδιστής στην εκπομπή του BBC «The One Show».

«Ο Τζέικ είναι ευτυχισμένος όσο δεν πάει. Ναι είναι αλήθεια», πρόσθεσε στους παρουσιαστές Lauren Laverne και Roman Kemp.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2021 πριν προχωρήσει στον αρραβώνα του τον Απρίλιο του 2023. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους δεν δίστασαν να κάνουν το μεγάλο βήμα στην σχέση τους ακολουθώντας το παράδειγμα του ροκ σταρ σύμφωνα με το ΕΤ.

Ο frontman των Bon Jovi και η αγαπημένη του από το γυμνάσιο Dorothea, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Απρίλιο του 1989 στο παρεκκλήσι Graceland του Λας Βέγκας.

«Δεν ξέρω αν η ηλικία έχει σημασία», είχε δηλώσει στον Andy Cohen και στην εκπομπή του SiriusXM, Radio Andy τον περασμένο Μάιο ο σταρ. «Αν βρεις τον κατάλληλο σύντροφο και μεγαλώνετε μαζί... η συμβουλή μου είναι πραγματικά ότι το να μεγαλώνετε μαζί είναι σοφό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

