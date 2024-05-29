Η 50χρονη Βικτόρια Μπέκαμ σταμάτησε, επιτέλους, να μετράει θερμίδες. Το πρώην «Spice Girl», που έγινε σχεδιάστρια μόδας, δήλωσε ότι δεν νοιάζεται πλέον για το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για την εμφάνισή της και της αρέσει να απολαμβάνει το κρασί, παρά το γεγονός ότι διατηρεί μια «πειθαρχημένη δίαιτα».

Η Βικτόρια ποζάρει με αυτοπεποίθηση στο εξώφυλλο του «Grazia», επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της και το γυμνασμένο σώμα της.

Ωστόσο, η ίδια στη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι οι ανασφάλειες για το σώμα της κάποτε την εμπόδισαν να βλέπει τα παιδιά της να παίζουν στην παραλία.

«Δεν θέλω ποτέ να δείχνω ότι παραπονιέμαι, αλλά υπήρχαν φορές στο παρελθόν που δεν ένιωθα αρκετή αυτοπεποίθηση για να καθίσω σε μια παραλία και να παρακολουθήσω τα παιδιά μου να παίζουν», εξήγησε.

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξήγησε ότι είναι «πειθαρχημένη» με τη διατροφή της και γυμνάζεται τακτικά, αλλά, όπως τόνισε, «η ζωή είναι πολύ μικρή για να μετράει θερμίδες».

«Αυτή είναι η εμφάνισή μου. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, θα δουλέψω σκληρά γι' αυτό. Είμαι πολύ πειθαρχημένη με τον τρόπο που τρώω, τον τρόπο που γυμνάζομαι και τον τρόπο που εργάζομαι. Έτσι είμαι… Αλλά μου αρέσει να πίνω ένα ποτήρι κρασί. Ας περνάμε καλά…».

Πρόσφατα, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, είχε πει ότι η Βικτόρια τρώει το ίδιο πιάτο εδώ και 25 χρόνια: ψάρι στη σχάρα και λαχανικά στον ατμό. Αν και ο ίδιος πειραματίζεται στην κουζίνα και του αρέσει να δοκιμάζει μεγάλη ποικιλία φαγητών, παραπονέθηκε ότι η σύζυγός του «σπάνια παρεκκλίνει» από το προκαθορισμένο μενού της. «Γίνομαι αρκετά συναισθηματικός με το φαγητό και το κρασί κι όταν τρώω κάτι υπέροχο θέλω να το δοκιμάσουν όλοι», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, είμαι παντρεμένη με κάποιον που τρώει το ίδιο πράγμα τα τελευταία 25 χρόνια. Η μόνη φορά που δοκίμασε κάτι διαφορετικό ήταν σε μια εγκυμοσύνη της. Ήταν ένα από τα αγαπημένα μου βράδια».

Η Βικτόρια Μπέκαμ δεν τρώει φαγητό μαγειρεμένο με λάδι, βούτυρο ή σάλτσες, ενώ αποφεύγει το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά.

Πηγή: skai.gr

